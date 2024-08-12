فاطمة المزروعي



تخضع العلاقات بين الناس في أي مكان وزمان لمعايير وتتطلب الكثير من المهارات لاكتسابها، تلك العلاقات تحدها معايير من الأخلاق والمنفعة والشعور المتبادل بالتقبل والرغبة في إقامة صلات من الود والمحبة والألفة ونحوه.

‎إن بناء العلاقات يتطلب الكثير من المهارات والمعلمين وتبادل الآراء والخبرات والأفكار حيث تمثل تلك العناصر قوة ودعم لهذه القلعة، إن بناء قلعتك يعتمد على اختياراتك للعلاقات الهامة والأشخاص الذين يدعمونك ويساعدونك عبر سنوات ويمكن أن تختار وتضع قائمة بهم، آلان هوبسون وجامي كلارك يعتبران مغامران تشاركا حب السفر والمغامرة والعمل وكانت إحدى أهدافهم تسلق جبل إفرست وهو أعلى قمة في العالم وفي عام 1991 فشلت المحاولات الأولى ولكن في عام 1994 أعادا المحاولة وهذه المرة وصل واحد من أعضاء الفريق إلى ارتفاع 28,500 قدم ولكنه لم يستطع المواصلة لأنه أصيب بحالة استسقاء رئوي حاد قبل بلوغ القمة بـ631قدم فقط وقد تطلب هذا الأمر تكاتف أفراد الفريق من أجل المباعدة ثم عاود كلاً من آلان وجامي تسلق جبل إفرست للمرة الثالثة ووصلا معاً إلى القمة وهو إنجاز هائل حيث قالا :بأن العلاقات هي ما جعلت تجاربنا في تسلق جبل إفرست تصل إلى ما هي عليها حتى وإن لم نصل إلى القمة فما زالت لدينا الأوقات السعيدة ورغم الشدائد لقد خرجنا من التجربة على قيد الحياة.

‎إن أحد أسباب النجاح هي إحاطتك بفريق قوي يمكن أن يساعدك على تحقيق النجاح فقط عليك أن تختار الأشخاص الذين يمكن لهم أن يساعدونك في تغيير حياتك إلى الأفضل لذلك فإننا يومياً نسمع كلمات المحبة والوفاء وعهد الأصدقاء، وأيضاً نشهد إرث من الخيانة والترك والهجر والغدر، إنها الحياة، فحصن نفسك على المفاجأة وتوقع دوماً التغير والتبدل، وعندما تقنع نفسك بهذه الحقيقة فأنت تجلب الراحة لنفسك.