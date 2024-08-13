أحمد الشمراني



• أبها التي أحبها هي أبها التي استوطنت قلوب الشعراء، ومن مر من هناك ولم يكتب لها قصيدة ليس بشاعر، ففيها من الجمال ما يغري أن تقول دونما خوف: «قلبي حبك والله يا أبها».

• على ملعبها سيجتمع أربعة أندية من أجل سوبر لو نطقت أبها لقالت أعطوه الأهلي.

• ففي كل مرة أزورها أجد ألوان الأهلي في كل مكان، وإن أردتم فهم هذه العلاقة تأملوا آهات عبدالله الشريف، وأحرف تركي العسيري.

• الأهلي والهلال والنصر والتعاون سيرسمون خارطة كرة القدم في المحالة، وسط مدرجات ستشكل مع السحب وصوت الرعد رسالة، ومن يجيد فهم الرسائل سيكتب للحظة أفخم رسالة.

• عاصمة الفن العربي محمد عبده ينتشي وهو يغني في أبها ولأبها بل يأخذنا في رحلة إبداعية وهو يسلطن في ترديد (اسألك من أين انته...).

• أبها مدينة الفن والشعر والثقافة والرياضة، فمن هناك حيث أنتم ولدت دورة الصداقة، ومن عين المكان أبرزت المفتاحة الوجه الآخر لبنت عم السحاب.

(2)

• أغضب حينما أسمع من يطالب جمهور الأهلي بمقاطعة المدرجات !

• إذا أخطأوا بحق الأهلي من يديرونه فينبغي أن يصحح الأهلاويون الخطأ بالحضور والدعم.

• صحيح إن نفس المسيرين لم يثمنوا تميزكم الموسم الماضي، لكن الأصح أن نوصل رسالتنا بوعي الدعم والمساندة وليس المقاطعة.

• ومضة:

• إرضاء الناس أشبه بطريق طويل ينتهي بلوحة إرشادية مكتوب عليها: عذراً الطريق مسدود.