أحمد الشمراني



قضيته ليست معي ولا مع نفسه بل مع الفرزدق وجرير....!!!

يؤمن أن (الكريك أكبر من الملعقة)، لكن مع أنه عبقري في أوزان الشعر ودوزنته إلا أنه لا يعرف كوعه من بوعه، وهذه في سلوم العرب نقيصة....!!!

ورغم كل هذا أرى فيه ما يرى العاقل في المجنون، وهنا صراع عقول وليس صراع (طابات)..!

ما مضى (هرتلة) تشبه بطل رواية بن كرمان في ثلاثيته الشهيرة (علمني لا تخليني لاني مقيدن ولاني مفكوكن)، والمعنى يا جرير هذا العصر على رأس جبل....!!

الجاهل عادة لا يمكن أن تصادقه اللغة لأنها تخاف منه ولا يخاف عليها....!

صناعة المحتوى يسمع به ولا يفهمه ولهذا تجد في طرحه عواراً يخلط فيه بين ما يمكن وما لا يمكن...!!

قال له أحد المحاورين بعد أن (خبّص) هل تعلم ما تقول....؟؟؟

فقال عيبي أني صريح، فرد عليه محاوره الصراحة ليست عيباً بل ميزة وما تقوله لا يمثل الصراحة، فرد (اش قصدك يعني ما أفهم) .....!!!!

فمتى يا صاح تفهم أنك لا تفهم.....؟ سؤال تأمله ولا تحاول أن تجيب عليه حتى لا تشوهه...!!

(2)

من نسأل عن الأهلي وأخبار الأهلي...؟سؤال معقد إلى درجة أن رئيس الأهلي خالد العيسى مثلنا يبحث عن جديد الأهلي....!!!

سؤال إلى صديقي المفوه.. لماذا إذاً دفعت من أجل رئاسة الأهلي...؟؟؟

طالما لا دور لك ....!!!

ومضة

إن كان غيري جاز لك في غيابي

غيرك سعى لي وأنا ما دعيته