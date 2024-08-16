أسامة يماني



الأغلب الأعم إن لم يكن جميع الشعوب العربية والإسلامية تتعاطف مع القضية الفلسطينية، ولا ترضى بالاحتلال الصهيوني. القضية الفلسطينية قضية حق وعدل وأخلاق. الاعتداء أخلاقياً مرفوض والاحتلال أخلاقياً مرفوض والعنصرية أخلاقياً مرفوضة. إن شعوب العالم تغير موقفها كثيراً، بعد أن تكشف لهم حقيقة دولة الاحتلال الصهيوني. بالرغم من حقيقة أن الاستعمار الاستيطاني في فلسطين أخلاقياً مرفوض؛ إلا أن البعض وهم قليل جداً يرى في إسرائيل نموذجاً للديمقراطية أو التقدم ويعيش خدعة الدعاية الغربية التي تبرر الاحتلال والعنصرية والقتل والتدمير. لا يمكن أن نجد أي مبرر لبقاء إسرائيل قوة احتلال وعدوان. ما تقوم به حماس ضد الاحتلال لا يبرر أخلاقياً أي عمل لإسرائيل؛ ولا يعطي أي حق. الديمقراطية التي تتلبس بها الصهيونية الإسرائيلية تتناقض مع أبسط مفاهيم الديمقراطية التي يسوق لها الغرب. الحق في الحياة الكريمة لكل إنسان على أرض فلسطين. كل القيم الإنسانية مفقودة في فلسطين فقط اليهود وحدهم هم شعب الله المختار والآخرون حيوانات بشرية يحق لشعب الله المختار قتلهم والتصرف فيهم كحيوانات وليس بشراً. من عاش جحيم هذا العدوان يعرف معناه. لهذا سارعت جنوب أفريقيا لنصرة غزة.

أصحاب الميول لدولة الصهاينة في عالمنا بعضهم مصاب بالأيديولوجيا التي بشّرت بها مكينة الدعاية الصهيونية الغربية والرأسمالية المتوحشة التي تريد خيرات المنطقة والسيطرة عليها والعدوان على شعوبها. إسرائيل ليس حقيقة يجب التسليم بها بل هي داء يجب الشفاء منه. فلسطين تستطيع أن تحتوي الفلسطينيين واليهود في دولة واحدة بحقوق متساوية للجميع. غير أن الصهاينة لا يرون الحق لغيرهم فهم يرون أنفسهم شعب الله المختار.

أصحاب الميول اليهودية في عالمنا لا مانع لديهم في الخلط بين الموقف الرافض لحماس وبين المفهوم الأخلاقي الذي لا يقبل الاحتلال والعدوان والعنصرية والظلم والتهجير وكل سياسات أمريكا مع الهنود الحمر.

لا يستطيع هؤلاء الذين يتباكون على أهل غزة ويلومون حماس نصرة للصهاينة أن يشرحوا لنا المبرر الذي يعطونه لما يقوم به الصهاينة في الضفة من حرق للممتلكات وتدمير البنية التحتية وقنص وهجوم من عصابات المستوطنين على الآمنين في بيوتهم وحرق حقول ومزارع الفلسطينيين. الدمار بدرجة متفاوتة نجده في كل مكان في فلسطين واليد الآثمة هي ذاتها لا تنتظر المبرر لكي تعتدي وتبني الأسوار وتصادر الملكيات بقانون الاحتلال الذي تلعنه كل القوانين وتسفهه كل الأخلاق والأعراف.

المشكلة أن هؤلاء المدافعين الذين نراهم في وسائل التواصل لا يقيمون وزناً للمآسي الإنسانية ويحمّلون الضحية أوزار الجلاد. خيانة بعض قادة القطاع أو فساد أغلبهم ليس مبرراً أخلاقياً للتعاطف مع الاحتلال، وكذلك الحال في غزة، فليس هناك مبرر أخلاقي وإنساني للحصار والتجويع والتسبّب في نشر الأمراض ومنع الدواء قبل وبعد ما أقدمت عليه حماس.

الحلول السياسية لا تعني شهادة أخلاقية للكيان المحتل بل قد تكون ضرورة لدولة مثل الأردن أو مصر لإعادة أراضيها والاستقرار المرحلي. الصهاينة يعلمون ذلك ويدركونه ويتعاملون مع مصر وغيرها على هذا الأساس. الضغط والمصالح لا تمنح الاحتلال الصهيوني شهادة حسن السلوك والسيرة. أمريكا ذاتها كشفت عن وجهها الحقيقي بوقوفها مع الطغيان والعنصرية والكراهية. الأخلاق مصدر الإنسانية. والأخلاق من اللوازم الإنسانية التي لا يتماشى معها مفهوم كيان غاصب.

لا وجود لمبرر أخلاقي واحد لهذا الكيان الذي جاء به الاستعمار ليكون شوكة في خاصرة العالم العربي ووسيلة إلى بقائه في دوامة الصراعات والفرقة. الكيان ليس حقيقة يجب التعايش معها؛ وإنما مرض يجب التشافي منه، وكل من يؤيد هذا الكيان غير الأخلاقي عليه أن يبحث عن الدواء.