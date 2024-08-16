سلام أبوشهاب

قرارات لجنة التراخيص في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بشأن حملات الحج لهذا الموسم، والتي تضمنت إلغاء تراخيص 4 حملات حج، ومخالفة وتغريم 19 حملة مخالفة للقوانين والنظم والتعليمات المعمول بها خلال موسم الحج، تؤكد مدى الحرص الذي توليه الدولة لحجاج الإمارات، وتقديم أفضل الخدمات لهم في الأراضي المقدسة، للتسهيل عليهم في أداء فريضة الحج، وذلك باتخاذ أقصى العقوبات مع أي حملة لم تلتزم بتنفيذ العقود التي أبرمتها مع الحجاج بشأن الخدمات التي تقدمها لهم خلال أداء المناسك والعودة إلى أرض الوطن.

اتخاذ إجراءات بحق 23 حملة حج، جاء بعد أن تمكنت لجان وفرق التفتيش التابعة لمكتب شؤون حجاج الإمارات من رصد مخالفات وتجاوزات وتقصير في تقديم الخدمات خلال موسم الحج، من قبل هذه الحملات التي لم تلتزم بتعهداتها مع حجاجها، وكان من الأفضل أن يتم الكشف عن طبيعة ونوعية المخالفات التي ارتكبتها هذه الحملات، لتنبيه الحجاج في المواسم المقبلة حتى لا تتكرر هذه المخالفات التي في العادة يتم الإعلان عن تفاصيلها.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أعلنت قبل وقت كاف من بدء موسم الحج، التعديلات الجديدة في نظام الحج والعمرة، والتي تضمنت توقيع غرامة إدارية قدرها 50 ألف درهم على كل من يقوم باستغلال الخدمات والمرافق المخصصة لمكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات بالأراضي المقدسة، أو أثناء أداء المناسك دون الحصول على تصريح من الهيئة، مثل هذه العقوبات المغلظة من شأنها أن تضع حداً أمام حملات الحج المخالفة التي يجب عليها تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها على الوجه الأكمل وعدم ارتكاب المخالفات بحق حجاج بيت الله.

نظام الحج والعمرة المعتمد في الإمارات، تضمن 32 التزاماً على كل حملة حج لديها ترخيص للمزاولة، حيث يتوجب عليها الالتزام بها في موسم الحج، منها 14 التزاماً في المجال التنظيمي، و3 التزامات في المجال الصحي، و4 التزامات في مجال النقل والمواصلات، و6 التزامات في مجال السكن والخدمات، و5 التزامات في مجال أداء المناسك، وأن حرص الحملات على هذه الالتزامات من شأنه أن يوفر خدمات شاملة للحجاج، ما يسهل عليهم أداء المناسك من دون أي معوقات، وقد يكون مجدياً للهيئة أن تعلن أسماء حملات الحج المخالفة، وعلى وجه الخصوص الحملات التي تقرر إلغاء تراخيصها، مع ذكر طبيعة ونوعية المخالفات التي ارتكبتها، ليتعرف أفراد المجتمع إلى هذه الحملات المخالفة، ما يساعدهم في اختيار الحملات الأفضل في المواسم المقبلة.