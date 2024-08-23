الأحداث على اختلافها، سيول جارفة. حدث يمحو آخر. الذين يتابعون السياسة الأميركية يعتقدون أن المرحلة الحالية هي الأكثر اضطراباً، وأن الحملات الانتخابية هي الأكثر عنفاً وقسوة وأنانية. وقال لي زميل فرنسي شاب إنه لم يشهد من قبل عملية إذلال سياسية ووطنية مثل التي تَعرّض لها جو بايدن وهو رئيس دستوري حاكم.

قلت له إن الذين رافقوا ما سُميت «فضيحة ووترغيت» منذ نصف قرن على وجه الضبط، يعتقدون أن ريتشارد نيكسون تعرّض لأقسى عملية اضطهاد، أُرغم في نهايتها على الاستقالة والنفي، وما يشبه العزل المدني. تَعرّض للسخرية والهزء والتأنيب، وتحوّل إلى مضحكة على التلفزيون، وفي السينما، والمسرح، ويوميات الكاريكاتور. وأصبح ممنوعاً أن تأتي على ذكره بكلمة حسنة، أو أن تلمّح إلى كفاءاته في الماضي. وتحوّلت أميركا برمّتها إلى ساحة غضب وحقد استمرت إلى سنوات ما بعد استقالته.

القسوة الملازمة للخطاب السياسي اليوم لا جديد فيها سوى شخصية ترمب، وما يمكن أن يصل إليه في معاملة منافسه، ثم منافسته. أو العكس. معركة الانتخابات الرئاسية لا تتوقف ولا تُعلَّق ولا تستريح. تبدأ في اليوم التالي للفوز، أو الخسارة. مجتمع قائم على الحياة الحزبية التي لا تحتمل الهدنة ساعة واحدة. وقاعدتها ليس أن تربح بحسناتك، بل بسيئات خصمك. والسلوك واحد في السياسة والمال. لا رحمة، ولا غفلة، ولا حدود لما يمكن أن يصل إليه الصراع.

هذه هي الديمقراطية الأميركية وهي لا تتغير: اقتل خصمك، ثم ترحّم عليه. وأفضل الطرق وأكثرها إثارة للإعجاب هي أن تنتف ريشه. أو ريشها. تتصرف كامالا هاريس مثل الديوك، فمَن يريد دجاجة في البيت الأبيض؟، وتخاطب الخصم الجمهوري بلغته. وإذا ما تحداها إلى الملاكمة بدل المنازلة التلفزيونية، فسوف تقبل من دون تردد.

الانتخابات الأميركية مسرح: «توك شو» بلا توقف. ومال بلا حدود. وأهم ما كان عند المستر بايدن أن تستبقي أموال التبرعات. غلبتها المسز هاريس في لحظات.

وقد تستمر في الغلبة إلى أن نراها في البيت الأبيض، امرأة سمراء هندية، ومعالم لا تخفى. وقد ترى غداً الجنرالات يؤدون التحية للرئيسة الخارجة للتو من عند «الكوافير».