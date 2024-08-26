عنوان الحركة الأميركية تحول إلى منع اندلاع حرب إقليمية... أمّا مضمونها فهو تمكين إسرائيل من غزة

نحتاج إلى تعريف جديد لمصطلح الحرب الإقليمية إذا ما اعتبرنا أن القتال الدائر الآن على ساحاتٍ متعددة ليس حرباً بهذا المعنى.

فرضية اتساع نطاق الحرب بدخول الدولة الإيرانية فيها بصورة تتجاوز الثأر، جرى ويجري استخدامها لمجرد حصر مركز الاشتعال في غزة وحدها. حيث الكلمة العليا في القتل والدمار لإسرائيل، وما هو خارج نطاقها فهو تحت السيطرة، هكذا يفصح شركاء الحرب التضامنية والثأرية عن فهمهم لها ولأدوارهم فيها، وإذا كان هنالك من إجماع حقيقي بينهم، فهو النأي بالنفس عن حرب إقليمية وحتى واسعة، مع تطلع من جانبهم جميعاً لترتيب علاقة أفضل مع أميركا.

المحذرون من حربٍ إقليمية مشفوعة باستعدادات لمنع وقوعها هم الأميركيون، الباحثون دوماً عن نجاحات حتى لو كانت استعراضية ومفتعلة، فقد ملأوا البحار بحاملات الطائرات، وزودوا إسرائيل بأكثر مما تحتاج من سلاح وعتاد، وأرسلوا مبعوثيهم الكبار في طوابير لا تنقطع، حتى بدا الشرق الأوسط المكان المتقدم للإدارة وأقطابها وجهود مبعوثيها، فإذا كان من غير المنطقي ادعاء نجاح في غزة، فلِمَ لا يتم ادعاؤه على مستوى المنطقة؟ حيث كانت الحرب الإقليمية وفق الإعلام الأميركي الكثيف قاب قوسين أو أدنى، إلا أن عبقرية الإدارة نجحت في تفاديها!!

إذا ما نُظر لساحات الاشتعال ومركزها غزة وجرى تقويم للجهد الأميركي الذي بذل منذ الأيام الأولى للحرب، فإن وقفها في مهدها أو بعد أسابيع قليلة من اندلاعها، كان أسهل بكثير من التعاطي مع اشتعالات الإقليم ونزع صواعق التفجير منه، كان الأمر في حينه يتطلب قراراً سياسياً جدياً يرسم خطوطاً حمراء أمام الحكومة الإسرائيلية، بأن لا مصلحة لأميركا في هذه المقتلة الجماعية في غزة، وحتى في الاشتعالات المتفرعة عنها. أميركا قالت ذلك بصوت خافت، إلا أنها عملت على عكسه بصورة صارخة.

عنوان الحركة الأميركية في المنطقة تحول إلى... منع اندلاع حرب إقليمية، أمّا مضمونها الفعلي والممارس، فهو توفير الإمكانات الأساسية لتمكين إسرائيل من غزة، وهذا ما يحدث عسكرياً على يد جيش الدفاع، وسياسياً على يد المبعوثين؛ وآخرهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

المهمة الأميركية في نسختها الأخيرة، تتركز في إيجاد حلول وسط بين المغالاة الإسرائيلية في الطلبات والمواقف المنطقية للفلسطينيين والوسطاء العرب، وحتى الحلول الوسط المقترحة أميركياً لا تخرج عن نطاق السيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة، مع قليلٍ من المظاهر الشكلية التي لا تخلّ بجوهر السيطرة.

جعبة الأميركيين مليئة دائماً بالصيغ التي توفر عناوين جذابة لجهدهم حيال الأزمات، وفي الأزمة الحالية استخدموا مصطلح «اليوم التالي» لصرف الأنظار عن مئات الأيام التي سبقته والتي تجري فيها مقتلة مستمرة.

وفي جهود الوساطة الحالية يستخدمون مصطلح منع اندلاع حرب الإقليمية، لمصلحة استمرار الحرب على غزة. وفي كل الحالات فإن غزة من يسدد التكاليف، والقضية الفلسطينية من يستقبل تعقيدات إضافية.

حين تضع حرب غزة أوزارها في وقت ما، سنكتشف حقيقة كانت غائبة وراء ضجيج المعارك... أن الجميع عاد إلى مواقعه التي كانت قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أمّا الإسرائيليون والفلسطينيون فسوف يواصلون صراعهم دون أفق واضح لإنهائه بتسوية.