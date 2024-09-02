كان قد سلّمت السعودية، يوم الاثنين 29 يوليو 2024:, رسميًّا ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم تسليم الملف من خلال الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم كمرحلة ثالثة ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولات كأس العالم، حيث كانت السعودية قد أعلنت عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم، نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 في الرابع من شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، بصفتها دولة وحيدة في سباق الترشّح للفوز باحتضان هذا المحفل الرياضي العالمي، مروراً بمرحلة إطلاق الهوية الخاصة للسعودية في استضافة كأس العالم 2034، فيما يعد تسليم ملف الترشّح الآن ثالث المراحل التي تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستضافة، على أن يعقب ذلك العديد من المراحل، ومنها الزيارات التفقدية الرسمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقييم ملف الترشّح بشكل كامل، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034 في الـ11 من شهر ديسمبر من العام الجاري 2024.

وكانت المملكة قد أعلنت قبل وبعد تسليم ملف الترشح لاستضافة كأس العالم عن جانب من مشروعاتها واستعداداتها لاستقبال كأس العالم من الملاعب منها هي:

- إنشاء (استاد رياضي) ملعب روشن جنوب غرب مدينة الرياض في 30 يوليو 2024 بمواصفات عالمية تصل سعته إلى 45.000 مقعد على مساحة إجمالية تزيد عن 450 ألف متر مربع.

- أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الرياضة في 28 يوليو 2024 عن التصاميم والتصورات المستقبلية لاستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية شمال مدينة الرياض، على طريق الملك سلمان.

- أعلنت شركة أرامكو السعودية ومجموعة روشن في 31 يوليو 2024 عن بناء ملعب أرامكو لكرة القدم الذي سيتسع لنحو 47 ألف متفرج في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

- أعلن مجلس إدارة شركة القدية في 5 يناير 2024 عن إطلاق الاستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية، الذي يحمل اسم سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

- أعلن مجلس إدارة المسار الرياضي في 10 يوليو 2024 اعتماد تصاميم البرج الرياضي أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

- أعلنت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في 16 يوليو 2024 عن تصميم استاد المربع الجديد والذي سيكون جاهزا عام 2032 قبل كأس العالم، بطاقة استيعابية تزيد على 45 ألف مقعد.