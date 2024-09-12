خالد السليمان



اقترح الزميل الدكتور أحمد الجميعة في مقال نشرته «عكاظ» بتاريخ 4-9-2024 توزيع أوقات العمل على مدار اليوم وتخصيص أيام للعمل عن بُعد لحل أزمة مرور ومواقف الرياض؛ التي كانت محصورة في السابق في مواقع وأوقات ذروة معينة، لتتمدد بعد ذلك لتشمل مواقع أكثر وأوقاتاً أطول، مع الاعتماد أكثر على الخدمات والمعاملات الإلكترونية للحد من الحاجة للمراجعات الشخصية التي تتطلب تنقلاً ومواقف!

الزميل أشار إلى التأثير النفسي لهذه الأزمة على السائقين، مؤكداً أن مشاريع إنشاء الطرق والجسور والأنفاق وتعديل مداخل ومخارج الطرق لن يحل المشكلة نهائياً مع استمرار تزايد عدد السكان والضغط على الحركة المرورية!

اللافت فعلاً أن الأزمة المرورية تزيد بشكل متسارع رغم الجهود الجبارة المبذولة لمعالجتها، وكل فرد في المجتمع شاهد عليها سواء كان سائقاً أو راكباً، كما أن تشغيل النقل الجماعي والتشغيل المنتظر للمترو لا يتوقع أن يخفف من الحركة المرورية سوى ما نسبته ١٠-١٥٪، حسب تقديرات المسؤولين؛ أي أننا لا نتوقع انفراجة كبيرة في الأزمة المرورية وربما هذا ما دفع إلى إعلان خطط تطوير بعض مفاصل شبكات الطرق داخل العاصمة لتنفيس اختناق الحركة المرورية!

الأثر النفسي الذي أشار إليه الزميل العزيز لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه فهو ينعكس بشكل مباشر على صحة الإنسان وسلوكياته، كما أنه يضعف جوهر فكرة جودة الحياة، ولعل المختصين يجرون دراسات لقياس هذا الأثر والضرر الناتج عنه!

فعلاً يجب اللجوء لحلول مبتكرة وغير تقليدية لحل الأزمة المرورية أو على الأقل التخفيف منها مثل العمل عن بعد في بعض الوظائف، وتخصيص يوم في الأسبوع لكل مدرسة للدراسة عن بعد وفق توزيع زمني وجغرافي مدروس لأجزاء المدينة حتى تستكمل مشاريع تطوير الطرق التي أعلن عنها مؤخراً، وكذلك تقسيم خدمات توصيل الطلبات بين مناطق في المدينة بحيث لا يتجاوز سائقوها المناطق المخصصة لنشاطهم!

باختصار.. أزمة الاختناقات المرورية تتمدد في جسد الرياض كتمدد الألم في جسد المريض، والعلاج بالمسكنات لم يعد يخفف الألم!