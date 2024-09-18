أحمد الشمراني



الأهلي الذي بدا متوعكاً في أول طلة آسيوية بثوبها الجديد، ينتظره كثير من الاستحقاقات التي يجب من خلالها أن يكون أو لا يكون.

ولست هنا معنيّاً بنشر التوصيات العشر التي يفترض أن يطبّقها؛ لكي يرضي مدرجه العاتب، ولم أقل الغاضب..!

أعرف أن صيف المتغيرات والتغييرات لم يكن على قدر المأمول، لكننا نأمل أن يكون الشتاء أكثر جمالاً لنعيد للحياة لونها.

ولن أتوسع في ذر الملح على الجرح؛ لكي لا ينزعج مني ماتياس ولا الإدارة التنفيذية، ولا صديقي المفوّه، بل سنترك العبارات تباري بعضها، فما بينها من تبارٍ يحكي واقعاً، وينثر همَّ مدرج ضناه الشوق.

سآخذكم إلى مرفأ آخر أحاكي فيه من يمارسون اللهو بعبارات فيها من النشوة المتجاوزة ما جعلني أبدو غير مسرورٍ لذاك الفعل غير المسؤول..!

ثم بعد أن عدت إلى قراءة النصوص وتفكيكها وضعتها في سياقها الحقيقي، وهل هناك أجمل من أن احترم النفس عن الرسوب في امتحان الكلام..؟!

غنوا، وتغنوا بناديكم، وصفقوا، وارقصوا له، فهذا حق كفلته لكم مشاعركم، لكن أن تسقطوا على الآخرين، فهنا أقول لكم هذا مركب نقص لا ذنب لنا فيه..!

لم ندّعِ يوماً بما ليس لنا، ولن نفعل ذلك؛ لأننا نعرف أن لعقولنا علينا حقّاً.

فعلوها كثيراً، وارتدت عليهم، واليوم كما أمس، والأيام بيننا.

• ومضة:

«لا تخلط أبداً بين التعليم والذكاء، يمكنك الحصول على درجة الدكتوراه وتظل أحمق».

‏ ريتشارد فاينمان