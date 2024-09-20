منى العتيبي



قرأتُ رسائل مهمة بالخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، تشخص الواقع السعودي اليوم وتحدد منهج المملكة الثابت داخليًا وخارجيًا عبر التاريخ؛ أول هذه الرسائل ضرورة الاستمرار في تحقيق مستهدفات رؤية 2023 بكل ثقة وإنجاز محلي وعالمي، كما انطلقت الرؤية منذ بداياتها؛ لذلك من المهم الثبات على هذه الخطوات الراسخة الطموحة في تحقيق أهدافها، ويظل الهدف الأول هو المواطن السعودي، عماد رؤية 2030 وغايتها.

كما نوه سموه على مكانة المملكة التي تحظى بثقة العالم؛ وفي هذا إشارة إلى ضرورة تعزيز هذه المكانة بما يخدم المصالح السعودية والعالمية في الداخل والخارج وبما يعود عليهما بالنفع؛ حيث تعد السعودية من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم وعلينا اليوم تقدير ذلك، والعمل على الاستمرار في تطويره واستدامته. ولفت سموه إلى الأنشطة غير النفطية في المملكة التي سجّلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 50% في العام الماضي، وأيضًا تعد السعودية هي إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى.

وقرأتُ أيضًا رسالة أساسية يقوم عليها التعليم في المملكة وهي «المعرفة والابتكار»، وهنا يؤكد سموه على «الابتكار» لأن التعليم والابتكار يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأتبع ذلك بالحديث عن «هويتنا» و«قيمنا» التي تعد امتدادا لمسيرة تاريخنا وأجدادنا وصورتنا التي ميّزنا الله بها بين العالم أجمع؛ لأن التمسك بالهوية والقيم يساهم في استدامة التراث والحفاظ على التراث الثقافي والتقاليد، مما يضمن نقلها للأجيال القادمة، ويعزز من قدرة الأفراد على تحديد هويتهم الشخصية وفقًا لهوية أجدادهم، مما يسهم في تطوير الذات والتقدم بها، ويساعد على مواجهة الضغوطات والتغيرات العالمية، حيث يشعر الأفراد بالقوة والثقة في قيمهم وسط كل الهويات، وتعزيز القيم الأخلاقية سيعكس الالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تؤسس لعلاقات اجتماعية قوية.

ختامًا.. إن الخطاب الملكي الذي تشرّف به أعضاء مجلس الشورى جاء بمثابة خارطة الطريق؛ ليعمل بها المجلس وينطلق في أعماله للدورة القادمة على أسسه التي لخصها سمو ولي العهد في الخطاب في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتقنية والرياضية والسياحية.