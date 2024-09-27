د.عبدالعزيز الجار الله

ركزت القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية التي انطلقت بمشاركة أكثر من 35 دولة و400 جناح ونحو 70 متحدثاً من مختلف دول العالم، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الرياض (من 24 إلى 26 سبتمبر) على تعزيز العمل والتعاون لتطوير المدن وتحقيق التنمية المستدامة، وكانت القمة والمعرض برعاية أمين منطقة الرياض الأمير د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، وبحضور عدد من المسؤولين المحليين والدوليين. وشهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الجهات المحلية والدولية.

في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية تحدث الأمير د. فيصل بن عياف ركز فيها على التالي:

- أن المملكة تملك منظومة عمل متكاملة تقوم على خدمة المدن وسكانها.

- يوجد عدد من برامج الرؤية ومبادراتها ومستهدفاتها تصب بشكل مباشر في تطوير المدن وتنميتها.

- إن تطوير وتنمية البنية التحتية للمدينة، يعد الجهاز العصبي المسهم بشكل مباشر في نموها وتنميتها فكل المشاريع العملاقة والمبادرات الجبارة شرط نجاحها هو توفر البنية التحتية المناسبة في المدينة.

- أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، نحو 78 ألف رخصة منذ بداية العام الحالي شملت تصاريح لضوابط ومعايير محدثة وإجراءات رقابية.

- طموحات مرتفعة لتحويل الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة، انتهى.

يهدف المعرض وقمة البنية التحتية إلى:

- تسليط الضوء على أهم التطورات والابتكارات في مجالات البنية التحتية، المياه، والمدن الذكية.

- اجتماع نخبة من قادة الصناعة والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة وتقديم حلول مبتكرة تدعم رؤية المملكة 2030.

- إلى جانب المعرض، تقام قمة رفيعة المستوى تجمع بين الخبراء والمسؤولين الحكوميين، بهدف مناقشة الحلول الفعالة لتحديات البنية التحتية واستعراض المشاريع المستقبلية التي تساهم في دعم خطط التنمية المستدامة للمملكة.

- المعرض والقمة يشكلان منصة استراتيجية للنقاش حول المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر الدول في مجال الابتكار والبنية التحتية المتطورة.

- استعراض آخر التقنيات والحلول المستدامة في مجالات إدارة المياه، البنية التحتية الذكية، وتطوير المدن المستقبلية.

أبرز محاور المعرض التي تمت مناقشتها وأيضا المحاور الأخرى في المياه والمدن الذكية:

- التقنيات الذكية: عرض أحدث الحلول الرقمية والمبتكرة في تطوير المدن الذكية وتحسين خدمات البنية التحتية.

- إدارة المياه: مناقشة أحدث الابتكارات في قطاع المياه، والتحديات المتعلقة بتوفير مياه نظيفة ومستدامة.

- الاستدامة والبناء الأخضر: التركيز على مشاريع البنية التحتية المستدامة التي تتماشى مع أهداف المملكة البيئية.فقد أُنشئ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بقرار من مجلس الوزراء في 19 يوليو 2023، بهدف الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري؛ نحو بنية تحتية مستدامة.

يقام المعرض السعودي للبنية التحتية بالتزامن مع المعرض العالمي للمياه والمعرض السعودي للمدن الذكية، في دورته الافتتاحية في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر (أيلول) 2024.

وقد حضرت عدد من المشاريع العملاقة التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة منها: نيوم وروشن والبحر الأحمر الدولية والقدية وبوابة الدرعية.