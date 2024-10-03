محمد ناصر العطوان

في حياتنا اليومية، نتعامل مع العديد من البديهيات التي نأخذها كأمور مسلّم بها. نعتقد أن الجلوس هو استراحة، وأن الأم لا يمكن أن تضحي بأبنائها، وأن الزواج هو مصدر الاستقرار النفسي. لكن ماذا لو أخبرتك عزيزي القارئ أن الجلوس يمكن أن يكون مرهقاً أكثر من الوقوف، وأن الأم قد تضحي بأبنائها من أجل رغباتها، وأن الطلاق يُمكن أن يؤدي إلى الاستقرار النفسي أكثر من الزواج؟ هذه العبارات، رغم أنها متناقضة، إلا أنها تحمل بداخلها بعض الحقيقة. إن الأشخاص الذين يعيشون «عقلية المفارقة» يكونون أكثر إبداعاً واتساعاً في المدارك من غيرهم.

الصمت أحياناً أكثر صخباً من الكلام، وقد يكون أداة للتواصل أكثر من الثرثرة، في بعض الأحيان، يكون الصمت أكثر تعبيراً من ألف كلمة. الصمت يمكن أن يكون صاخباً بما يكفي ليجعلنا نلاحظ الأمور التي نفشل في رؤيتها أثناء الضجيج. إنه يتيح لنا الفرصة للتفكير والتأمل، ليكون بذلك أداة قوية للتواصل.

الشجاعة ليست دائماً في المواجهة، أحياناً عزيزي القارئ، يتطلب الأمر شجاعة أكبر للتراجع والاعتراف بأن المواجهة ليست الحل الأمثل. التراجع يمكن أن يكون علامة على الحكمة والنضج، وهو ما يظهر قدرة الشخص على التفكير بشكل أعمق وأوسع.

في عصرنا الحالي، يعتبر الكثيرون الوحدة أمراً سلبياً. لكن الوحدة يمكن أن تكون مريحة ومثمرة، تعطي الفرصة للتفكير والتركيز على الذات. في وسط الازدحام والضجيج، يمكن أن تكون الوحدة ملاذاً للراحة العقلية والنفسية... ثم من قال إن الجالس وحيداً يعيش الوحدة؟

الهزيمة ليست نهاية الطريق، بل يمكن أن تكون بداية جديدة للنجاح. الفشل يعلمنا دروساً قيمة، يجعلنا نعيد تقييم الأمور ونفكر بطرق إبداعية لحل المشكلات. الأشخاص الذين يعيشون «عقلية المفارقة» يرون في الهزيمة فرصة للنمو والتطور وبناء الجسور أثناء الزلازل وزراعة الشجر اثناء حريق الغابة.

البساطة ليست دائماً بسيطة، يمكن أن تكون البساطة أكثر تعقيداً من التعقيد نفسه. التفكير البسيط يتطلب القدرة على تقليص الأمور إلى جوهرها الأساسي، وهو ما يتطلب فهماً عميقاً ومعرفة واسعة.

في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي التخلي إلى الحرية أكثر من التمسك. التمسك بالأشياء يمكن أن يكون مرهقاً ومقيداً، بينما التخلي يمكن أن يفتح أمامنا آفاقاً جديدة، والتنازل ليس دائمًا علامة على الضعف، بل قدرة على التفكير بشكل أكبر وأوسع، والتفكير في مصلحة الجميع.

الأشخاص الذين يعيشون «عقلية المفارقة» يكونون أكثر إبداعاً واتساعاً في المدارك من غيرهم. فهم يمتلكون القدرة على رؤية الجوانب المختلفة للأمور، والتفكير بطرق غير تقليدية. عقلية المفارقة تجعلهم قادرين على التفكير خارج الصندوق، والبحث عن الحلول في الأماكن التي لا يتوقعها الآخرون.

في عالم مليء بالتناقضات، يمكن أن تكون عقلية المفارقة هي المفتاح لفهم الأمور بشكل أعمق وأوسع، في النهاية عزيزي القارئ، الحقيقة ليست دائماً بسيطة أو واضحة، بل تكمن في التناقضات والمفارقات التي تجعل الحياة أكثر إثارة وتعقيداً. وكل ما لم يُذكر فيه اسم الله...أبتر.

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