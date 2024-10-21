أحمد الشمراني



• الأهلي لم يعطَ كما أعطي الشركاء الثلاثة، هذا ما هو واضح أمامنا، واستحضرنا هذا الظلم غير مرة، وسنظل نذكر به حتى نجد من ينقل لنا الحقيقة التي نبحث عنها.

• ولا نعلم حقيقة من يملك الإجابة عن أسئلتنا حتى نسأله.

• الآن ووفق ما هو واضح ماتياس باقٍ، ولا مشكلة إذا كان اللاعبون كما سُرّب متمسكين به، مع أنني ضد مسألة استشارة اللاعب في المدرب.

• أما وقد حدث فننتقل إلى الأدوات التي يجب توفيرها في الشتوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

• الفريق مع ضغط المباريات انكشف لعدم وجود دكة مما حدا بالمدرب إلى تكرار تغييراته أثناء المباريات، وهي تغييرات باتت محفوظة لنا.

• قلت ذات مقال، الوقت ما زال في المتناول والتصحيح مقدور عليه بشرط أن تعطوا الأهلي نصف ما أعطيتم للاتحاد، ولم أقل الهلال أو النصر.

• نعم أعطوه، فما نراه عند جارنا في المكان يفوق ما أعطيتموه الأهلي بكثير، ومن يشاهد المكتسبات يعرف عن ماذا أتحدث.

• الأهلي يجب أن ينصف أو لا تستكثروا علينا أن نكرر عباراتنا والتي تتغير في الشكل والمضمون واحد.

• نحتاج كما هو موجود عند غيرنا لاعبين محليين وأجانب على قدر كبير من الإبداع.

• فهل هذه المرة ستصل رسالتي؟