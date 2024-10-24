حمد بن عبدالله القاضي

هذه الوزارة تقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ومن مؤسسات وأفراد ومن نساء ورجال ومن كبار وأطفال.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجناحها الأول تنهض بأدوار كبيرة بالتوطين وتوظيف أبناء الوطن «رأس مالنا البشري» و هي معنية ومسؤولة عن العمالة الوافدة التي تسهم معنا ببناء وطننا وتشارك بتقديم خدماتها للمواطنين بدءا من العمالة المنزلية إلى مختلف الشرائح المستقدمة.

* * *

وبجناحها الثاني: الاجتماعي والتنموي تقدم مع الهيئات والمراكز التي يرأس مجالس إدارتها وزيرها أجلّ الخدمات الاجتماعية والإنسانية لكبار السن والأرامل والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والشرائح المحتاجة وغيرهم وتعاضدها المؤسسات والجمعيات الخيرية وغير الربحية.

* * *

الوزارة رغم كثرة المسؤوليات التي تنهض بها وتسعى لتقديمها على أفضل المستويات، وقد يسرت خدماتها عبر تطبيقاتها ومواقع خدماتها في الشبكة الإلكترونية. ومسؤولوها ومنسوبوها يقوومون بتقديم هذه الخدمات وتسهيلها إحساساً بالمسؤولية

* * *

وعلى رأس هذه الوزارة الكبيرة وزير فاضل يعمل بصمت ويبذل جهده ووقته معالي م/ أحمد الراجحي أداءً للأمانة أمام الله ثم ولي الأمر وقد أعان الله معاليه على إدارتها وإدارة أذرعها من الهيئات والمؤسسات بمختلف أعمالها الإنسانية والاجتماعية.

استطاعت الوزارة أن تخطو كثيرا بتحقيق مستهدفات أعمالها وبعضها تجاوزت فيه ماحددته الرؤية كأعداد المتطوعين. ونقص نسب البطالة وتوفر عروض العاملات المنزلية.

* * *

وتلقى الوزارة الدعم والتوجيه من ولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

لقد أنجزت الكثير. وأمامها الكثير.

* * *

ويبقي علينا جميعا لمزيد من نجاح الوزارة وتقديم الخدمات العمالية والاجتماعية على أفضل مستوى التعاون باتباع الأنظمة معها ومع الهيئات التي يشرف عليها وزيرها.

وللتعاون أشكال كثيرة: كتوظيف أبناء الوطن وعدم التستر وغير ذلك والتعامل الجميل والرفق وإعطاء الفئات الضعيفة من أيتام ومعاقين وكبار السن وأمثالهم حقوقهم وتقديرهم وسكب الرحمة بقلوبهم.

وفق الله المسؤولين والعاملين بهذه الوزارة وبالجهات المسؤولة معها.