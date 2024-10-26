أشياء كثيرة تنشغل بها الحياة السياسية الأمريكية هذه الأيام، ولكن الشىء الطريف بين هذه الأشياء هو وضع دوج إيمهوف، زوج كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطى فى السباق الرئاسى الأمريكى، التى إذا فازت ستكون الرئيس أو الرئيسة.. فماذا سيكون وضع السيد إيمهوف بالضبط؟.

وكانت كامالا، التى تنتسب إلى أم هندية وأب جامايكى، قد تزوجت إيمهوف عام ٢٠١٤، ولم يُنجبا، ولكنه يعول ابنين من زوجة سابقة. ولأنه دارس قانون، فإنه يعمل فى المحاماة، وعندما أصبحت هى نائبة للرئيس جو بايدن فى ٢٠٢٠، ترك هو أعماله القانونية فى شركات كبرى منعًا لتضارب المصالح.

ولم يكن أحد يهتم به ولا باسمه أو عمله حتى يوليو من هذه السنة عندما خرج بايدن من السباق، وجاءت كامالا مرشحة فى مكانه، وهذه مفارقة عجيبة لأن نائب الرئيس يحل محله حسب الدستور الأمريكى إذا خلا موقع الرئاسة، فيُكمل ما يتبقى من الفترة الرئاسية دون إجراء انتخابات.. وهذا ما حدث عندما جاء النائب لندون جونسون فى مكان الرئيس جون كينيدى بعد اغتياله عام ١٩٦٣.. أما أن يحل النائب محل الرئيس مرشحًا رئاسيًّا فهذا هو الجديد.

من قبل جاء النائب مرشحًا بعد الرئيس، ولكن هذا كان فى حالات يكون فيها الرئيس قد أنهى فترته الرئاسية وأخلى البيت الأبيض، كحالة بايدن النائب مع أوباما الرئيس.. غير أن الجديد فى حالة بايدن وكامالا أنه دخل السباق، ثم غادره مضطرًّا، فجاءت هى فى مكانه.

وإذا فازت هاريس فستكون حالة زوجها حالة فريدة فى البيت الأبيض لأنه لم يسبق أن دخلت امرأة المكتب البيضاوى رئيسًا.. وقد بادرت وسائل إعلام فقالت إنها لو فازت فسيكون اسم زوجها «السيد الأول» على غرار اسم «السيدة الأولى»، الذى يُطلقه العالم على زوجة الرئيس!.

وعندما أعلنت الدكتورة نوال السعداوى نيتها ترشيح نفسها أمام مبارك فى السباق الرئاسى عام ٢٠٠٥، ثار مثل هذا الجدل الطريف حول وضعية زوجها، الدكتور شريف حتاتة، إذا ما فازت وأصبح من حقها أن تسكن القصر الجمهورى!.

والعالم يعرف أمثلة لا حصر لها للزوج عندما يكون فى الظل، وللزوجة فى المقابل عندما تكون فى بؤرة الأضواء، وربما يكون أشهرها الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، التى قضت نصف قرن فى القصر، وقضاه هو فى ظلها.. وقد رووا عنه أنه كان يهوى قيادة السيارات بسرعة جنونية، بينما هى إلى جانبه، وكانت إذا تبرمت هددها بأنه سيفتح الباب، ويُنزلها على قارعة الطريق، ويبدو أنه كان يفعل ذلك من شدة الضيق بحياة الظل التى طالت معه أكثر من اللازم!.