جابر الهاجري

نوجه هذا المقال إلى سعادة أمين عام مجلس التعاون الخليجي السفير جاسم البديوي، نرى أمام أعيننا القصف المتبادل بين الفينة والأخرى بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية والكيان الصهيوني، وكلنا نعلم أن هذا الكيان لن يرتدع لطالما العالم كله يشاهد مجازره في غزة بحق المدنيين العزّل من الأطفال والنساء وكبار السن ولم يفعل هذا العالم شيئاً، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

سعادة الأمين العام، لدينا ولدى الكثير من أبناء الخليج استفسارات منطقية عن الإستراتيجية أو الخطط التي ممكن اللجوء لها لو لا سمح الله قام الكيان الصهيوني الغادر بضرب المنشآت النووية الإيرانية وحصل تسرب إلى الخليج أو تسرب وتلوث في الجو أبعد الله الشر عن منطقتنا، فالوضع متوتر جداً وقد تكون هناك حروب تجرنا إلى حروب عالمية، والإنسان هو أغلى ما تملك الأوطان.

... وعليه، فإن سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خير من الانتظار... على أمل ضعيف بإنهاء هذه الحرب التي يقوم بها أحد أكبر مجرمي هذا العصر قاتل الأطفال رئيس حكومة الكيان الصهيوني النتن ياهو، والذي لن يتوقف عن هدر المزيد من الدماء البريئة وتدمير المزيد من العواصم العربية، فهو يطبق الخطة الصهيونية التي نشأ عليها الكيان وهي إسرائيل الكبرى ما بين النهرين من ناحية وهروبه من محاكمات داخلية بسبب قضايا فساد كبرى، نتمنى عليكم سعادة الأمين العام أن تبادروا باتخاذ كل الإجراءات الوقائية المهمة والضرورية البديلة في حال توقفت الملاحة في الخليج لأي سبب سواءً انتشار نووي لا سمح الله، أو اشتعال حرب تسبب انسداد شريان الحياة لبلدان وشعوب الخليج .

نسأل الله عزوجل أن يحفظ بلداننا الخليجية والعربية والإسلامية من كل شر وأن ينصر إخوتنا المجاهدين في فلسطين ولبنان نصراً يشفي غليل كل من اعتصر قلبه ألماً بسبب مجازر الصهاينة في هذين البلدين المنكوبين، وأن يحقن دماء الأبرياء ويلطف بهم... دمتم بخير.

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