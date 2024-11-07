حمد بن عبدالله القاضي

منصة إحسان منصة خيرية مباركة ساعدت على الوصول للمحتاجين بتأكدها عبر توفر بحث حالاتهم ومن المعلومات لديها بالمنصة أو من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي الموثوقة.

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فضلا عن ذلك تدعم الجمعيات الخيرية والاجتماعية ومؤسسات القطاع غير الربحي والتنموي إلى جانب دعم مشاريع الإسكان فضلا عن تعاونها عند نشر البعض عن حالات احتياج تحتاج لدعم وذلك بعد تأكدها من هذه الحالات.

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وقد يسرت وصول من يطلبون المساعدة بعلاج أو سداد دين أو تسديد فواتير كهرباء وغيرها بحيث يتم الوصول إليها عبر التسجيل في منصتها

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هذه المنصة الموثوقة يتولى مسؤوليتها كفاءات وطنية عُرفت بحب الخير يقودها مسؤول فاضل هو م/ إبراهيم الحسيني وقد أطلقتها وتشرف عليها هيئة الأمن السيبراني ولديها لجنة من عدة جهات رسمية حكومية كما لها لجنة شرعية يرأسها معالي الشيخ عبدالله المطلق.

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ومن أجلّ الخدمات التي تقدمها لأهل الخير من المتصدقين والمتبرعين وصول صدقاتهم إلى المحتاجين فعلا عبر قنوات تبرع موثوقة.

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منصة مباركة أنشئت قبل فترة وجيزة ونجحت ويزداد نجاحها والموثوق بها من كل الأطراف، وهي تجد كامل الاهتمام والدعم المعنوي والمادي من لدن خادم الشريفين وسمو العهد الأمير محمد بن سلمان.