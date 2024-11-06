عماد الدين أديب

سؤال بديهي بسيط في طرحه، عميق في معناه، وشديد التعقيد في الإجابة عنه.

الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، صاحبة أقوى جيش على وجه الأرض، دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حق النقض، وهي أكبر ممول للأمم المتحدة ومنظماتها.8 من كل عشرة فائزين بجوائز نوبل للعلوم أمريكيون.

80% من أهم أبحاث التكنولوجيا والعقاقير والموصلات والرقائق أمريكية.

أكبر بورصة سوق مال في العالم أمريكية.

ثلثا العملة النقدية المستخدمة في المبادلات والتعاملات في العالم دولار أمريكي.

في الشرق الأوسط تأتي الولايات المتحدة أكبر مورد للسلاح المتقدم وللتجارة والغذاء وأهم شريك تجاري لدول المنطقة.

الولايات المتحدة طرف رئيسي في حسم صراعات المنطقة من غزة إلى لبنان ومن ليبيا إلى السودان ومن اليمن إلى سوريا.

لذلك كله يصبح اسم الرئيس الأمريكي الجديد، واسم حزبه، هو مسألة شديدة التأثير في مصالحنا جميعاً في المنطقة.