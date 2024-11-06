أُعْطِيت جائزة «غونكور» للآداب إلى الكاتب الجزائري كمال داود عن روايته «الحوريات»، التي تتحدث عن «العشرية السوداء»، أو حقبة الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأهالي. تعدُّ «غونكور» أهم جائزة أدبية في الآداب الفرنسية. وكان داود نال تقريباً جميع الجوائز المهمة في فرنسا.

الدراما الأخرى في التكريم أن الجزائر الأدبية لا تشترك فيه. بالنسبة إليها فإن داود بالغ في استرضاء الغرب، كما بالغ في نقد التقاليد الجزائرية. وربما زاد من العتب، أو الغضب، عليه كونه كاتباً شديد الموهبة، وصحافياً واسع الشعبية، كثير الثقافة. ولا شك أن له مكانة، أو بالأحرى، مرتبة الصف الأول بين صحافيي فرنسا.

إلى مرحلة ما، كنت بين مدمني صفحته الأخيرة في مجلة «لوبوان». وقد نجح داود في جعل الموضوع الجزائري والعربي في أهمية الموضوع الفرنسي. ولم يكن السبب في ذلك مواقفه، أو سياسته، بقدر ما كان أسلوبه ومهارته. فـ«الصفحة الأخيرة» في «لوبوان» هي الزاوية الأولى في الصحافة الأسبوعية التي لا تزال حيةً في فرنسا، بعكس ما هي الحال في صورة عامة.

يعود ذلك، على ما أعتقد، إلى الغنى الثقافي الذي يتمتع به داود. وهذه للمناسبة سمة يتمتع بها أدباء الجزائر في صورة عامة. وقد خاضوا جزءاً من حرب التحرير بهذه المقدرة، أو التميّز.

لم يستنكر الجزائريون وحدهم تبني داود للسردية الإسرائيلية في حرب غزة. فالموقف النخبوي الفرنسي بأكثره كان دائماً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية. وبعد غزة هاجم الرئيس ماكرون نفسه ارتكابات نتنياهو. ولم يكن من الحكمة أن يتخذ كاتب جزائري مثل هذا الموقف، فيما تمتلئ شوارع باريس بعشرات آلاف الهاتفين لفلسطين.

في أي حال، احتفلت فرنسا بالفائز، ولم تحتفل الجزائر. فالرواية ممنوعةٌ في بلادها لأنها تخالف القانون القاضي بعدم إثارة ذكريات المأساة «العشرية». والكاتب نفسه يعيش في باريس خوفاً من «فتوى» تشبه إلى حد بعيد «فتوى» نجيب محفوظ. وما بين محبذي داود والداعين إلى قتله حقيقة واضحة: في الجائزة الكثير من السياسة.