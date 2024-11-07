عبدالله خلف

ليس لهذا المصطلح خريطة ثابتة...

الشرق هو: أدنى، وأوسط، وأقصى أفريقيا، وتارة في الشرق الأوسط عندما أرادت إسرائيل أن تخلق لها كياناً وسط الخريطة العربية صاحت دول الغرب، وكيف تُغرس إسرائيل في محيط عربي؟. فبحثت عن مصطلح (الشرق الأوسط) لتكون كأي قُطر عربي كما قال الأستاذ معين حداد، في بحث له عن مفهوم الشرق الأوسط في خرائط حربية وأخرى نفطية

وتأرجحت مسميات الشرق الأدنى كما سُميت (إذاعة الشرق الأدنى).

هكذا في الخرائط: الشرق الأوسط والشرق الأقصى.

في عام 1911 استعمل حاكم الهند البريطاني خريطة الشرق الأوسط بأبْعاد أُخرى حتى قلّ استعمال الشرق الأدنى.

أما (الخليج الفارسي) فهو هكذا في أطالس العالم... وأن أبناء الدول العربية الذين تواجدوا للدراسة في أوروبا وأميركا يقول لهم مدرسوهم ليس في أطالس العالم اسم الخليج العربي، والخرائط هي إما عسكرية أو نفطية... رسمت للحرب العالمية من قبل في الحربين الأولى والثانية، حتى الطرق بُلطت لأجل الحروب فاستخدمت للجيوش البريطانية بقيادة مونتغمري، والأخرى بقيادة رومل، ثعلب الصحراء الألماني.

واستعانت القوات ببدو الصحراء كأدلّاء يعرفون مسالك طرق الصحراء... ثم نزلت القوات الأميركية في أواخر الحرب الثانية لتضرب الألمان ولتناصر قوات الحلفاء.

واسم الخليج كان منذ التواريخ القديمة الاشورية والبابلية، وجاءت الأساطيل البحرية الهولندية والبرتغالية والإنكليزية وفُرضت مسمياتها على الثقافة العربية في مدارسها.

وكانت من قبل تتدخل السفارات الأوروبية في الشؤون السياسية العربية... وعند احتلال الإنكليز للعراق دخلت قوات يقودها شابان بريطانيان عن طريق الفاو، ودخلت شط العرب ثم نهر الفرات أما الجنود فهم كما كانت الأغنية الوطنية العراقية تقول:

طبّوا وطنا.. طبّوا وطنا

جرجا وهنود وسيك طبّوا وطنا

إقْعد يا غازي وشوق طبّوا وطنا

وكان غازي، وطنياً وفي فترة الإنشاء توفي بحادث مروري مدبّر له، وابنه هو فيصل الثاني، كان طفلاً صغيراً وُضع له ولياً للعهد هو عبدالإله الوصي.

هكذا جال وصال الإنكليز في العراق والشرق الأوسط، والفرنسيون كانوا في شمال أفريقيا حتى ظهر جمال عبدالناصر، وأخذ يُهاجم الاستعمار في خطبه واستقطب الجماهير العربية.