د.عبدالعزيز الجار الله

الاستضافات السعودية للمنتديات والمؤتمرات والرياضات العالمية لا تتوقف بل تزيد من وتيرتها وهي من أهداف رؤية السعودية 2030 لجذب السياحة والاستثمار وتعزيز تنوع مصادر الدخل، وهذا يعود لثقة المملكة بما تمتلك من طاقات بشرية وإمكانات مالية وبيئية طبيعية ومناخية متنوعة على استقبال الندوات والبطولات لتنظيمها واخراجها بإطار عالمي، وكذلك تنوع من حيث العروض والطروحات: السياسية والاقتصادية والطاقة والتقنية والصحية والرياضية، وهذا يضع المملكة على خارطة الدول الأكثر أهمية كدولة تساهم في التنمية الدولية، التي تهدف إلى استقرار العالم

والسلم الدولي وتعزيز مكانة الشرق الأوسط وبخاصة دول الخليج لخلق التقارب العالمي وبناء الثقة بين الشعوب، وكسر احتكار دول بعينها البطولات الدولية وبخاصة الرياضات المختلفة، فالمملكة تتمتع بمرافق ومقرات رياضية عالمية، كما أن مدينة الرياض بدأت أو انتقلت إلى مصاف المدن والعواصم ذات المواصفات العالمية، والمدن الذكية والمستدامة، وضمن المعايير الدولية من حيث المنشآت الرياضية والفنادق والمطار والشركات الكبرى والبنوك العالمية، وهذا جعلها تتقدم الصفوف لتعلن عن نفسها كدولة وعاصمة للاستضافات الدولية، وكان آخر الاستضافات هي بطولة محترفات التنس:

فقد انطلقت، منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس الدولية، في 2 نوفمبر 2024 بالرياض بجامعة الملك سعود، وتستمر حتى 9 نوفمبر، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة. في حدث ستستضيفه المملكة لثلاثة أعوام متتالية، بدءًا من هذا العام 2024.

يشارك فيها 8 لاعبات في فئة «الفردي»، و8 فرق في فئة «الزوجي»، ومن المشاركات: الأمريكية: نيكول ميليشار-مارتينيز، و تايلور تاونسند، وكارولين دولهايد وديزيراي كراوتشيك، وكوكو جوف، وجيسيكا بيجولا. والأسترالية إيلين بيريز، وهاو- تشينغ تشان «تايبيه وشيه سو وي «تايبيه-الصين»، والبلجيكية إليز ميرتينز، و التشيكية كاترينا سينياكوفا وباربورا كريتشيكوفا، واللاتفية إيلينا أوستابينكو، والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك، والبيلاروسية سابالينكا المصنفة الأولى عالميًا- والصينية شيغ كينوين، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا. والكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف، و الإيطاليتين جاسمين باوليني وسارة إيراني، والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، و البولندية إيغا شفيونتيك -المصنفة الثانية عالمياً.

تعد بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2024 في الرياض، المرحلة الختامية في موسم التنس لموسم 2024، إذ تبلغ جوائز البطولة ما يزيد على 15 مليون دولار.