هزم الرجل قوى كثيرة. مثل حصان عليل قفز من فوق جميع الحواجز، وتقدم إلى الأمام ضاحكاً يلوّح بيده اليمنى للذين راهنوا عليه، وباليسرى للذين سخروا منه وعيّروه، ونعتوه، ووصفوه أوصافاً.

كانت معركته، أو حربه، ضد المثقفين، والأكاديميين، وأهل النخبة، وأهل الفنون وسائر المشاهير. جميعاً خسروا أمامه. أوبرا وينفري، وجنيفر لوبيز، والليدي غاغا، وصهرنا العزيز جورج كلوني، وهاريسون فورد، ودي كابريو، وبيونسيه، ومادونا. والجميع أعلنوا تأييدهم لمنافسته: أصواتكم سوف تنقذ أميركا من أخطار هذا المتوتر. من ينتخب كامالا ينتخب أميركا. لكن كامالا سقطت وبكت. ليس فقط لسقوطها من أعلى السلم، بل أيضاً لسقوط أميركا، التي كانت تنقاد خلف المشاهير دون تردد. والآن، ماذا حدث لأوبرا وينفري التي كان أثرها المعنوي في كل بيت أميركي؟

وجّه النجوم دعواتهم لتأييد هاريس في صيغة نداءات استغاثة. ليس فقط لدعمها، بل تحذيراً شديداً من الكارثة، التي سوف يحملها فوز هذا الرجل الذي لا يرعوي عن قول أي شيء، في أي وقت، في وجه أي كان. وهذا أيضاً كان رأي كبار الكتّاب وكبار رؤساء التحرير، وطلائع المفكرين الأكاديميين، الذين رأوا في فوز «غوغائي عنفي الخطاب خوفاً على السِلم في البلاد، وربما في العالم»، كما وصفوه.

هزهم «الدونالد» جميعاً. وفي إشارة إلى مشهده المسرحي وهو يخدم في أحد مطاعم الوجبات السريعة، عنونت مجلة «أميركان سكولار»، «فوز ماكدونالد». استجاب الرجل الضخم لنداء الهرج في المعارك الانتخابية، وعند الضرورة، إلى التهريج. وبدل أن يخفف من هجوميته، بالغ في تأكيدها. وهكذا، بدت الصورة واضحة أمام الأميركيين: رئيس مثل حصان امرئ القيس، مكرّ مفر، مقبل مدبر معاً، أم سيدة تتبنى ترشيحها الليدي غاغا وبيونسيه؟

كان الشاعر الشعبي أحمد فؤاد نجم، سفير الفقراء، يقول في خصومه كل ما يخطر له من أوصاف. أطلق على نفسه لقب «الفاجومي»، أي الذي يقول الأمور كما هي، والحقائق كما يراها. تنطبق التسمية على الرئيس المنتخب. أو «حاطب ليل»، كما يقول أهل البادية.