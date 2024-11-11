في الخطبة الأخيرة التي بُثّت للشيخ نعيم قاسم، أمين عام «حزب الله» الجديد، كما في تعليقات الممانعين على الكارثة المتمادية، هناك شعور بالوحدة يثير الشفقة، لكنّه يثير المخاوف أيضاً. والوحدة المقصودة ليست العزلة فحسب، بل الكلام الذي لا يعبأ بشيء آخر ممّا يجري حولنا، وفوقنا وتحتنا كذلك. فهناك فحسبُ رشقات صاروخيّة تُقصف بها إسرائيل، واستهداف تجمّع للعدوّ أو لدبّابة أو جرّافة، وهناك إنزال إسرائيليّين إلى الملاجئ، وطبعاً هناك «الميدان» العجيب الذي هو «بيننا وبينهم» منذ تفوّهَ الأمين العامّ الراحل السيّد حسن نصر الله بذاك التعبير. والكلام هذا لا يقال لنفي كلّ فعّاليّة عن ذاك النشاط العسكريّ، بل بهدف قياسه على التحدّيات الكبرى كما تطرحها الترتيبات الأمنيّة التي يرجّح أن تُفرض على لبنان بعدما باتت مناطقه الحدوديّة أرضاً محروقة. ولأنّ العبارات الممانِعة الخمس أو الستّ لا تعبأ إلاّ بنفسها، فيما يحول ميلها إلى التهليل والاحتفال بالذات دون المقارنات والقياسات، صار الذين يكترثون بها قلّة تتناقص عدداً يوماً بعد يوم، بينما يعالجها الآخرون بالنعاس.

ففي أحسن أحوالها غدت عبارات كهذه، وعلى نحو متعاظم، لا تغطّي سوى حيّز ضئيل جدّاً من وجهة الحرب العامّة ومن لوحتها التي يتحكّم بها فتكٌ إسرائيليّ لا يفيه وصفُ التوحّش حقّه. فإلى الموت والدمار الكثيفين والكثيرين، بما فيهما ما نزل بـ «حزب الله» نفسه، غدت أساسات الوطن اللبنانيّ ومرتكزاته تتعرّض هي ذاتها للتصدّع وربّما للاقتلاع. ولا يسع الإسرائيليّين مهما بلغ بهم الشرّ أن يحلموا بإنزال أذى يفوق هذا الأذى بمَن ينوون إيذاءهم.

فإذا صحّت النظريّة القائلة إنّ بنيامين نتنياهو سوف يزداد ضراوة في الشهرين هذين اللذين يفصلاننا عن تولّي دونالد ترمب سدّة الرئاسة الأميركيّة، جاز لنا أن نتوقّع فصولاً أشدّ بشاعة من البشاعة الفائقة التي عشنا ونعيش منذ عام ونيّف، وأن نتوقّع أيضاً ظهور بعض الخلاصات السياسيّة الكئيبة التي ستنجرّ عن ذلك.

لكنّ الوحدة لها أوجه أخرى يزيدها اتّضاحاً دخول عنصر خارجيّ كالانتخابات الرئاسيّة الأخيرة في الولايات المتّحدة. ففي مقابل إجماع عالميّ على تأثير ضخم ومؤكّد للحدث المذكور، بغضّ النظر عن الرأي فيه، اعتبر الشيخ قاسم أنّ هذا الحدث ليس حدثاً، وأنّه تالياً لا يؤثّر فيه بشيء. وهذا علماً بأنّ أحد الاحتمالات المطروحة للمرحلة المقبلة سيكون ممارسة أقصى الضغط على إيران كي تنكفئ إلى داخل حدودها منعاً لاستهدافها في داخل تلك الحدود. ولهذا نلاحظ كيف أنّ السادة الإيرانيّين لا يملكون ترف الوحدة واللا قرار لدى تابعيهم. هكذا نراهم يقرنون لغتهم المألوفة عن «انتصار المقاومة المؤكّد» بتصريحات أضحت أشدّ تلوّناً وتفاعلاً مع ما يجري، وآخر تلك العيّنات تصريح علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، من أنّ ‏»إسرائيل تسعى لنقل التوتّر إلى إيران»، وأنّه لهذا السبب ينبغي «عدم الانجرار إلى الفخّ الإسرائيليّ، وأن يكون ردّ ‏طهران عقلانيّاً».

والحال أنّ العبارات الممانِعة الفقيرة والمتكرّرة التي تقلّ عن خمسٍ أو ستٍّ تشبه الجثّة، لا تنبض فيها سوى حجج مثقوبة يراد منها إقناعنا بأنّ الجثّة حيّة تُرزق، وأنّها، فوق هذا، مدجّجة بمنطق متماسك يفسّر حضورها ودورها. لكنْ ربّما كان افتقارها الفعليّ إلى تشكيل موقف وخطاب إيديولوجيّين سرَّ المرور السريع عليها من دون التوقّف لمساجلتها. ذاك أنّ المونولوغ، وإن مهّد لأنواع من المناكفة، فإنّه لا يمهّد لسجال.

فمثلاً، ما إن ذاعت الحجّة التي تأخذ على الجيش عجزه عن حماية السيادة تبعاً لما حصل في مدينة البترون، حتّى طافت وسائل التواصل الاجتماعيّ بالسخرية والتهكّم. فمردّدو هذا المأخذ لم يستوقفهم انهيار السيادة على مدى الوطن كلّه بسبب قرارات «حزب الله» وسلوكه. أمّا الحجّة الأخرى من أنّ إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة كي تهاجم لبنان، فتتجاهل أنّ وجود «حزب الله» نفسه، بسلاحه وإعلانه الرغبة في إفناء إسرائيل، هو بذاته أمّ الذرائع؟ وهذا علماً بأنّ عدم تقديم ذريعة في الماضي أعفى لبنان من التورّط في حربي 1967 و1973، فيما لم تقم سياسة أسلاف «حزب الله» إلاّ على توفير الذرائع: يصحّ هذا في «اتّفاق القاهرة» عام 1969 الذي قضى عمليّاً على هدنة 1949، ثمّ في إسقاط «مؤامرة» معاهدة 17 أيّار 1983؟ ثمّ ماذا لو طبّقنا هذه الحجّة الخرقاء على العراق وقلنا إنّ إسرائيل سوف تضربه بغضّ النظر عن الذرائع، وهذا فيما تحاول عبثاً أطراف عراقيّة وعربيّة ودوليّة نزع ذريعة الصواريخ التي تطلقها «الفصائل الجهاديّة»؟!والحقّ أنّ ما نراه ونسمعه اليوم، وما ذُكر أعلاه بعض عيّناته، هو من صنف الهلوسات التي قد تتسبّب بها الوحدة، وبالهلوسة لا يُقاد بلد، أيّ بلد، ولا يُقرَّر مصيره.