حمد بن عبدالله القاضي

** على نهج خادم الحرمين الشريفين حين كان أميرا للرياض في لقائه بالمواطنين يسير سمو الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الأمير محمد عبدالرحمن.

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الأربعاء قبل الماضي كانت جلسة سمو الأمير فيصل التي تحدث عما تعيشه الرياض ومحافظاتها ومراكزها من تنمية شاملة وأمن وارف في ظل القيادة الرشيدة ورحب سموه بالآراء والمقترحات وقال: إن الإمارة بيت الجميع.

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وكان هناك وفد من محافظة حريملاء تقدمهم محافظها وعدد من رجال المحافظة حيث استمع سموه منهم لبعض مقترحاتهم وما يتم بها من مشروعات وقد رحب بهم الأمير واستفسر عن سير الخدمات والمشروعات فيها بعد زيارة سموه محافظتهم وتفقد مشروعاتها ووقف على الخدمات المقدمة لأبنائها.

وتحدث عدد منهم شاكرين سموه اهتمامه بالخدمات والأعمال التي تتم بمحافظاتهم ومتابعتها ودعمها كما أبدوا بعض المطالب التي تريدها المحافظة، ووعد سموه بالعناية بها والكتابة للجهات التنفيذية عنها.

وكان سموه قد قام في الفترة الماضية بزيارات موفقة لكافة محافظات الرياض.

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حفظ الله كل أرجاء الوطن وأدام الأمن والتنمية بربوعه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو ولي العهد للمزيد من التطوير والنماء وفق رؤية المملكة والخطط التنفيذية لكل جهاز تنفيذي.

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«قفا ودعا نجدا فبي مثل ما به.

وفيه الذي يشقى وفيه الذي أهوى.

وفيه الذي إن ضاقت الأرض عن دمي.

تذلل حتى صار أندى من النجوى.

وفيه الذي إن غاب عن خاطر المدى.

فلا الأرض كل الأرض تهدي لي السلوى»

- ش/ عبدالله عبدالرحمن الزيد