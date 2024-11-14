القمّة العربية الإسلامية، مع الحضور الأفريقي، المعقودة في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين الماضي، نقلة مهمّة في صناعة موقف دولي لإنهاء الحرب وبداية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

خلق موقف عربي وإسلامي ودعم أفريقي ضد الانغماس الإسرائيلي في الحروب المتوالدة، في دولٍ عربية ومسلمة بالمنطقة، هو بداية خلق موقف دولي، ولذلك قيمته الفاعلة في تحريك هذا الجمود الزمني القاتل، على لحظة الحرب والضرب والفوضى والمستقبل المخيف.

نحن أهل هذه الديار، وأمن المنطقة واستقرارها مسؤولية أهلها، وفي جزيرة العرب ومنبع الإسلام، المملكة العربية السعودية، ومن قلب نجد العرب، انطلق بيان الرياض، عالياً واضحاً فصيحاً ومؤذناً بعمل جديد.

في كلمته أمام القمّة العربية الإسلامية بالرياض، شدّد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على «مركزية القضية الفلسطينية»، وأبان كيف تمّ «حثّ مزيد من الدول المُحبِّة للسلام على الاعتراف بدولة فلسطين».

وشرح الأمير محمد بن سلمان، أمام ضيوف الرياض كيف «حشدنا للاجتماع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبّرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصف فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية»، وكيف «أطلقنا التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج التي استضافت المملكة مؤخراً اجتماعها الأول، وندعو بقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف».

وفي مجلس الوزراء السعودي، عقب هذه القمّة، رحّب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض.

هذه الحروب تصنع الفوضى وتقتل الأمل، وتزرع اليأس، لتثمر الغضب ليطرح الإرهاب ليبذر الحقد، لينبت الإثارة لتثمر الغضب ليطرح الإرهاب من جديد... وهكذا في دورة شيطانية لا نهاية لها من زراعة وقطف وزراعة الزمن الأسود الخالد!

لا بدّ لهذا الليل من آخر، ولا مناص من طريق الحوار وسبيل السياسة، ففي نهاية اليوم، قصة فلسطين ولبنان وإيران وإسرائيل، هي قصة سياسية ومعضلة ثقافية، ولن يستطيع الإسرائيلي إلغاء الفلسطيني، ولن يقدر الفلسطيني على شطب الإسرائيلي، فقدر الشعبين أن يكونا جيرة وجوار.

هذا هو لبّ الأمر وجوهر الموضوع، مهما أوغلت آلة الحرب الإسرائيلية... ثم ماذا؟

من هنا فإن بيان الرياض، هو رحمة للناس، وهدى وموعظة واختصارٌ لدرب الآلام، للجميع، هيّا إلى طريق الأمل، والانضمام لتحالف حلّ الدولتين، وإجبار مَن يرفض ذلك في إسرائيل أو الغرب، على ارتياد طريق العقل... والقلب.