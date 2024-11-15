منى الدحداح



في ضوء فوز الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، يبرز سؤال مهم حول موقفه المحتمل من التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته السعودية مؤخراً.

يهدف هذا التحالف، الذي يضم دولاً عربية وإسلامية وشركاء أوروبيين، إلى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية وخلال حملته الانتخابية، قدّم دونالد ترمب عدة وعود بشأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراعات القائمة، خاصة في غزة ولبنان. ووعد بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة دول الخليج، لتحقيق الاستقرار. وأشار إلى إمكانية إحياء مبادرته السابقة المعروفة باسم «صفقة القرن» لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحدث عن رؤية جديدة للسلام في الشرق الأوسط تختلف عن النهج التقليدي.

ومع ذلك، لم يقدم ترمب تفاصيل محددة عن كيفية تحقيق هذه الوعود، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

في الواقع، قد يكون انضمام ترمب إلى التحالف الدولي الذي أطلقته المملكة خطوة مهمة نحو حل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

إن عدم تنفيذ حل الدولتين قد يؤدي إلى استمرار الصراع والتوتر لفترة طويلة، مما يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. فالقضية الفلسطينية تُعتبر قضية محورية في الشرق الأوسط منذ عقود، وعدم حلها بشكل عادل ودائم يغذي مشاعر الإحباط والغضب لدى الفلسطينيين.

مع انتشار الشتات الفلسطيني في دول العالم المختلفة، قد يستمر التوتر والصدام مع الإسرائيليين خارج حدود إسرائيل. فقد شهدنا مؤخراً حوادث في بعض المدن الأوروبية تعكس هذا التوتر المستمر.

إن تنفيذ حل الدولتين قد يكون السبيل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة. فإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل قد يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

بدون حل عادل وشامل، قد تستمر دوامة العنف والانتقام لأجيال قادمة، مما يهدّد أمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، سواء داخل المنطقة أو خارجها. لذا، فإن السعي الجاد لتنفيذ حل الدولتين قد يكون الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط.

إن نجاح تنفيذ حل الدولتين، مدعوماً بجهود ترمب والتحالف الدولي، قد يؤدي إلى تحقيق رؤية السلام الشامل في الشرق الأوسط، وبالتالي استكمال مسار التطبيع الذي بدأته الاتفاقات الإبراهيمية.

التوافق على حل الدولتين يمهد الطريق لتحقيق عدة أهداف استراتيجية:

- تعزيز عملية التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

- بناء جسور الثقة بين الأطراف المتنازعة.

- خلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة في المنطقة.

- إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

- ضمان أمن إسرائيل واستقرارها.

سيؤدي نجاح هذه المبادرة إلى:

- استقرار إقليمي شامل.

- تنمية اقتصادية مستدامة.

- تعزيز التعاون بين دول المنطقة.

إن انضمام ترمب إلى التحالف الدولي لحل الدولتين يمثل فرصة تاريخية لإحداث تغيير إيجابي في المنطقة. نجاح هذه المبادرة سيكون له تأثير إيجابي على مستقبل الشرق الأوسط بأكمله، ويمكن أن يؤدي إلى تحول جذري في العلاقات الإقليمية وإنهاء عقود من الصراع والتوتر.