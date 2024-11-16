ناهد الأغا

لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، ولتحفيز سكانها على ممارسة الرياضات المتنوعة والمختلفة، وذلك بتشجيعهم على اتباع أنماط صحية في التنقل كان السبب الرئيس لإطلاق مشروع المسار الرياضي لمدينة الرياض.. الذي يعد أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى.. ويأتي ضمن باقة الأهداف التي تنشد المملكة تحقيقها ضمن «رؤية السعودية 2030»...

يشتمل المشروع على مسارات آمنة ومشجرة للمشاة على طول امتداد المشروع؛ ومسارات أخرى خصصت للدراجات الهوائية يمارس عليها المحترفون والهواة هوايتهم المفضلة؛ وأخرى للخيل؛ ومجموعة من المواقع الرياضية أحدها برج رياضي يشتمل على ملاعب لكافة الرياضات والألعاب الداخلية إضافة إلى مسارات لركوب الخيل يتوضع على جانبيها اسطبلات الخيل..

هذا ويمتد المشروع بطول 135 كيلومتر؛ ويتم الربط من خلاله بين وادي حنيفة في غرب الرياض ووادي السلي في شرقها..

ومشروع المسار الرياضي الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في 19 مارس 2019 والتي غايته الأساسية إثراء نمط الحياة في مدينة الرياض .. يوفر بمحتواه 4.2 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء والساحات المفتوحة بالهواء الطلق بمساحة تزيد على 3.5 كيلومتر مربع.. إضافة إلى مواقع الفعاليات ومناطق للعروض؛ وسينما مفتوحة على الطبيعة إلى جانب العديد من المسارح .. ووفرة كم لابأس به من المناطق الاستثمارية مع مجموعة متكاملة الجوانب من الفعاليات والنشاطات الترفيهية والتجارية والمعالم المتنوعة والأعمال الفنية المصممة بالدرجة الأولى لرفع جودة الحياة في المدينة والتي تصب جميعها في دعم الصندوق الاستثماري والاقتصادي ..

ومسار الرياض الرياضي عنوان رؤيته وفعالياته المختلفة الغاية منها كما أوعزنا في بداية المقال يقام في محيط زاخر وثري بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والبيئية بما يتماهى مع أهداف وتوجهات «رؤية السعودية 2030» ومع الغاية الرئيسة للمشروع ألا وهي رفع تصنيف مدينة الرياض من خلال فعالياته لتسابق نظيراتها من مدن العالم المتحضر بل وتتفوق عليها ..

يقسم المسار الرياضي إلى 8 مناطق متنوعة ومختلفة هي كالتالي:

منطقة وادي حنيفة: وهي منطقة تحتوي على مسارات مشجرة للمشاة وركوب الخيل؛ كما تشتمل على مسارات خاصة لهواة الدراجات الهوائية ومحترفي ركوبها؛ إلى جانب العديد من المقاهي والمتاجر المتنوعة بمنتجاتها..

منطقة الفنون: وهي كسابقتها تشتمل على مسارات للدراجات الهوائية والخيول وأخرى للمشاة؛ إضافة إلى جلسات للزوار؛ كما تحتوي على متاحف ومكتبات ومراكز ومنتديات للفنون واستديوهات وساحات للعروض والفعاليات إضافة إلى قاعات للمحاضرات؛ وكذلك مناطق استثمارية..

منطقة وادي اليسن: وهي منطقة مميزة جداً لموقعها من مركز الملك عبد الله المالي؛ وكونها تحتوي على القناة المائية التي تتمركز بوسطها؛ إضافة إلى مسارات للدراجات الهوائية والمشاة وجلسات للزوار ومناطق استثمارية..

المنطقة الترفيهية: وهذه كسابقاتها تشتمل إلى ذات الفعاليات إلا أن ما يميزها عن الأخريات وجود جسر متصل خصص لمحترفي الدراجات؛ مدرجات ومجمعات للعروض السينمائية والمسرحية في الهواء الطلق لتقديم أحدث العروض المبتكرة؛ كما تشتمل على ملاعب خصصت للأطفال وبعض المباني السكنية والمكتبية ..

المنطقة الرياضية: تحتوي على ملاعب للنساء والرجال؛ مضمار للدراجات الهوائية؛ صالات مخصصة لتدريب الرياضات المتنوعة؛ وعدد المواقع الرياضية تبلغ 60 موقعا منها: 16 ملعب كرة قدم؛ 18 ملعبا مغطى؛ 12 ملعبا مكشوفا لكرة الطائرة والسلة والتنس..

المنطقة البيئية: فيها مساران للدراجات الأول للمحترفين والآخر للهواة؛ وأخرى للمشي والجري ربطت بالأحياء المجاورة؛ كما يتواجد فيها مواقع ثقافية؛ تعليمية؛ حقول؛ بيوت؛ أسواق تجارية؛ مطاعم؛ ومقاه..

منطقة وادي السلي: كما سابقاتها تحتوي ذات الفعاليات من مسارات الدراجات للمحترفين وركوب الخيل وأخرى مشجرة للمشاة؛ وفي محطاته ال15 متاجر لخدمة الرياضيين والزوار؛ مقاه متنوعة ومراكز صيانة الدراجات الهوائية..

منطقة متنزه الكثبان الرملية: وتشتمل هذه المنطقة على مسارات جبلية وصحراوية لمحترفي الدراجات؛ مضامير لركوب الخيل مع مركز للفروسية؛ منتجع فندقي؛ مراكز للزوار؛ مرافق سكنية .. وما يميزه احتوائه على مسار متعرج بارتفاع 50 مترا على شكل وردة داخل مبنى يصعد محترفي الدراجات أعلاه ويستمتعون بإطلالته الجميلة على المناطق الطبيعية المجاورة..

البرج الرياضي : يشتمل على برج رياضي بارتفاع شاهق 130 متر؛ مساحته 84 ألف متر مربع وسيحتوي لاحقاً على أعلى جدار تسلق بالعالم بارتفاع 98 متر.. وأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 مترا؛ إضافة إلى 30 نشاطاً رياضياً صممت لتلبي احتياجات الهواة والمحترفين إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.