عبدالعزيز التميمي
اعذريني إسراء..
اعذريهم.. لا بل
اعذرينا كلنا
نحن مَن قصَّر
بحق من أوصانا عليها
ربُّ البرية
لا تلومي ضعفنا
لا تزيدي همنا
أخت الرجال قد كشفتِ
للعيان كل عار البشرية
آه.. يا بنت الأبية الصامدة
آه.. فلسطين كم أنت
على الطغيان ما زلت
عصية!
نحن مَن «شِلنا» على
تاج العروبة زلات
الرزية
وحملنا بين أيدينا
شتات العار
وقد كنتِ السَّبيَّة
لا تلومينا.. فإن اللوم
قاس
وفي أنفسنا كل الخطية
كان قبل أن نأتي
وعرفنا بعدُ مَن خانوا القضية
نحبس الأنفاس
فما كنا هناك يوم
دس الأنجاس
في الأوحال رأس
العربية
كم تباهينا بعبسٍ!
وبقعقاع ننادي!
وذهبنا بعد أن
خانت أيادينا ما حوته
الذكرياتُ
آه.. يا إسراء يا بنت فلسطين
السبية
كم أنت أبية
إن عفوت ونفضتِ
بحنان عن لِحانا عار
تلك الهفواتِ
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