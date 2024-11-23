ظهرت في الشرق الأوسط، ما بعد القديم وما قبل الجديد، طبقة متكاثرة من الناس، تسمى «المبعوثين». هؤلاء، في المبدأ، يمثلون القوانين الدولية، ويسعون لمصالحة الشعوب وإعادة الوحدة المفقودة ضمن الدول المفككة، أو المتناثرة، أو المتحللة. هل سمعتم مرة عن نجاح أي منهم؟

يتغير هؤلاء المساكين، ويتبدلون، على القضايا اليائسة، حتى لم يعد يعرف أحد بتعيينهم، أو انتهاء مهماتهم، أو تكاليفها وتكاليف الصور التذكارية. ومع ذلك ما زالوا يجربون حظوظهم، أما حظوظنا، فقد اهترأت من كثرة التجارب.

هناك مبعوث دولي في سوريا، وواحد في ليبيا، ونحو ألفين في لبنان (بين دولي، وعربي، وإقليمي، ودائم، ومؤقت، وسابق، ولاحق) ولا يزال كل شيء في مكانه. شرق ليبيا في شرقها، وغربها في غربها، ولا يلتقيان. ولا عجب.

لماذا لا تريد شعوبنا سوى الحاكم الفرد، ولا تقبل الدولة إلاّ في ظله؟ ولماذا موجات الحنين إلى القذافي، وصدام، وبن علي، وعلي عبد الله صالح، وسوى ذلكم؟

لأنَّ الناس بطبيعتها تفضل الأمان على الحرية، والسلامة على الازدهار.

طوال 42 عاماً من حكم القذافي كانت شوارع ليبيا مليئة «باللجان» وعدالتها. الآن مليئة بالمهاجرين والفقراء وتزايد الفرقة والهوة. وبدل العودة إلى حكم القانون، لا نسمع إلا عن فرار مسؤول آخر محملاً حقائب. وبعده مباشرة يطل مبعوث يحمل وصايا وتوصيات الحكم الرشيد، وتوصيات الأمين غوتيريش.

لماذا لا يطيق العرب بدهيات الأمم: الوحدة والوفاق والتطور والنظام؟ لماذا هذه الاستحالة الرهيبة في تقبل حياة بسيطة واضحة مثل جميع الأمم؟ يفهم المرء، إذا شاء، أن يتقاتل اللبنانيون إلى الأبد لأنَّهم عشرة آلاف طائفة، وحزب، وقبيلة، على عشرة آلاف كيلومتر مربع. أمَّا دولة مثل ليبيا، في حجم نصف أوروبا، ولها شاطئ طوله 1.770 كيلومتراً مربعاً، وتنبت في أرضها كل خيرات الأرض بما فيها البترول، فعلى ماذا يتقاتل الليبيون؟ وماذا يفعل المبعوث الدولي خلف الآخر؟ وهل هم حقاً جديّون في البحث عن حل؟ هل يعرفون ما المشكلة في بلد من طائفة واحدة، ودين واحد، وتاريخ واحد، كي يبحثوا لها عن حل؟ بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغدان - قال فخري البارودي - رحمه الله... ورحمنا أيضاً.