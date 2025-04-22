إيلاف من موسكو: انطلقت في الكرملين الثلاثاء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي وصل إلى روسيا في زيارة دولة أمس الاثنين، وهي الزيارة الأولى له لموسكو بعد توليه مقاليد الحكم، وذلك بعد 40 عاماً حينما زارها في بداية العلاقات الروسية العمانية، حينما كان مسؤولاً في الدولة.

ونشر الكرملين فيديو يظهر لقاء الزعيمين في قاعة غورغييفسكي الكبيرة في الكرملين ومصافحة سلطان عمان مع أعضاء الوفد الروسي في المحادثات، وحرص "قيصر روسيا" بوتين على استقبال سلطان عمان وفقاً لتقاليد روسية عريقة في استقبال كبار الزعماء والضيوف من المؤثرين في السياسة العالمية، وقد مشي بوتين وسلطان عمان بخطوات واسعة على السجادة الحمراء، حتى التقيا في منتصف القاعة المهيبة.

Vladimir Putin welcomes Oman's Sultan Haitham bin Tariq al-Said in Moscow



The Sultan’s visit follows separate conversations between US and Iran as well as Iran and Russia regarding the issues around Tehran’s nuclear program pic.twitter.com/9pdoDDx4wV — RT (@RT_com) April 22, 2025

وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس الروسي بسلطان عمان والوفد المرافق له، وقال :"اسمحوا لي قبل كل شيء أن أشكركم على اتخاذكم قرار زيارة بلادنا". وأشاد بوتين بعلاقات روسيا مع سلطنة عمان، داعيا لتعزيز التعاون في مجالات عدة منها النقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة.

قمة بين روسيا والدول العربية

وتطرق الرئيس الروسي إلى موضوع "قمة روسيا والدول العربية" المزمع عقدها خلال العام الجاري، وقال: "بالطبع، كانت هناك معلومات قد وصلت عبر قنوات وزارة الخارجية".

وتابع :"نحن نخطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام. العديد من أصدقائنا في العالم العربي يدعمون هذه الفكرة. وإذا وجدتم وقتا يا صاحب الجلالة، سنكون سعداء برؤيتكم أيضا في هذه القمة بين جامعة الدول العربية وروسيا".

من جانبه، أكد السلطان هيثم بن طارق اهتمام بلاده ببناء علاقات متينة مع روسيا، والسعي إلى أن تكون هذه العلاقات "مميزة ومفيدة تخدم شعوب البلدين". كما قدم السلطان الشكر لبوتين على دعوته له لزيارة روسيا وعلى حفاوة الاستقبال.

ملفات مهمة بين البلدين

وفي وقت سابق كشف الكرملين أن محادثات القمة الروسية العمانية ستتناول، بالإضافة إلى المحاور الأساسية لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، عددا الملفات الإقليمية الساخنة، بينها القضية الفلسطينية والوضع في سوريا.

وقالت وثيقة نشرها الكرملين قبل المحادثات: "من المقرر مناقشة الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على التدهور غير المسبوق للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الموقف الروسي يبقى ثابتا ويتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافت الوثيقة أنه "من بين المواضيع الإقليمية ذات الأولوية موضوع سوريا"، مشيرة إلى أن "روسيا تدعو باستمرار إلى ضمان الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية هذا البلد، والإسراع بالتطبيع الشامل للأوضاع فيه عبر حوار وطني شامل يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية".

دبلوماسية سلام وهدوء لسلطنة عمان

ومن المتوقع أيضا أن تتطرق محادثات بوتين وهيثم بن طارق إلى المفاوضات النووية التي تجري حاليا بين إيران والولايات المتحدة والتي تقوم مسقط بدور الوساطة فيها، وهو الأمر الذي يؤكد على دبلوماسية عمانية عالمية هادئة تهدف إلى السلام بين دول العالم، مما يجعل السلطنة وسيطاً موضع ثقة في ملفات عالمية شائكة.

الغاء التأشيرات بين مسقط وموسكو

وقعت روسيا وسلطنة عمان مجموعة من الاتفاقيات اليوم الثلاثاء تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، أبرزها اتفاقية إلغاء التأشيرات بين البلدين.وتم تبادل الاتفاقات بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي وصل الاثنين إلى روسيا في زيارة دولة.

وقال سلطان عمان في تصريح خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن سعداء لأن نكون مرة أخرى في موسكو، وكانت لنا زيارات عديدة في السابق كمسؤولين وكان جل اهتمامنا في ذلك الوقت بناء علاقات متينة وطيبة بين بلدينا لما فيه مصلحة شعوبنا".

وأضاف: "هنا نحن اليوم نقوم بهذه الزيارة كرئيس دولة وليس كمسؤول.. مضى على توقيع الاتفاق (بين بلدينا) حوالي 40 عاما وتغيرت الكثير من الأمر منذ ذلك الوقت"، مشددا على "أننا نسعى لأن تكون بيننا علاقات مميزة ومفيدة تخدم شعوب البلدين".

40 عاماً من العلاقات

من جهته ذكر الرئيس بوتين أن موسكو ومسقط تحتفلان هذا العام بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كذلك أعلن الرئيس الروسي عن خطة لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام، وفي هذا الصدد دعا بوتين سلطان عمان للمشاركة فيها.

وكان الاتصال الهاتفي الوحيد بين بوتين والسلطان هيثم قد جرى في 23 آذار (مارس) 2023، ويعد هذا اللقاء أول تواصل ثنائي رفيع المستوى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان الكرملين أشار إلى أن المحادثات بين زعيمي روسيا وسلطنة عمان ستشهد مناقشة الاتجاهات الرئيسية لمواصلة تطوير التعاون الروسي العماني، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، إضافة إلى القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية.

وتتوسط سلطنة عمان حاليا في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول ملف إيران النووي.