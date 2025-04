إيلاف من موسكو: انطلقت في الكرملين الثلاثاء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي وصل إلى روسيا في زيارة دولة أمس الاثنين، وهي الزيارة الأولى له لموسكو بعد توليه مقاليد الحكم، وذلك بعد 40 عاماً حينما زارها في بداية العلاقات الروسية العمانية، حينما كان مسؤولاً في الدولة.

ونشر الكرملين فيديو يظهر لقاء الزعيمين في قاعة غورغييفسكي الكبيرة في الكرملين ومصافحة سلطان عمان مع أعضاء الوفد الروسي في المحادثات، وحرص "قيصر روسيا" بوتين على استقبال سلطان عمان وفقاً لتقاليد روسية عريقة في استقبال كبار الزعماء والضيوف من المؤثرين في السياسة العالمية، وقد مشي بوتين وسلطان عمان بخطوات واسعة على السجادة الحمراء، حتى التقيا في منتصف القاعة المهيبة.

Vladimir Putin welcomes Oman's Sultan Haitham bin Tariq al-Said in Moscow



The Sultan’s visit follows separate conversations between US and Iran as well as Iran and Russia regarding the issues around Tehran’s nuclear program pic.twitter.com/9pdoDDx4wV