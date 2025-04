إيلاف من روما: نشر الفاتيكان صباح الثلاثاء الصور الأولى للبابا فرنسيس مسجى في نعشه ومحاطا بعنصرين من الحرس السويسري في كنيسة بيت القديسة مارتا، حيث كان يقيم.

وفي الصور والفيديو، يظهر البابا فرنسيس الذي توفي الاثنين عن 88 عاما إثر جلطة دماغية، مرتديا رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.

Cardinal Camerlengo Kevin Farrell presides over the rite of the ascertainment of death and the placement of the late Pope Francis' body in the coffin, which took place on Monday evening in the chapel of the Casa Santa Marta. pic.twitter.com/63aPKTW9nD