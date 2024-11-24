جيسي طراد



على الرغم من النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في السنوات الماضية، إلا أن مراكز التسوق في دبي تبقى خياراً مفضلاً لأعداد كبيرة من المستهلكين. ولايزال كثيرون يرجحون كفة التسوق التقليدي والتفاعل الإنساني خاصة في ظل نجاح دبي في تحويل التسوق من عملية شراء عادية إلى تجربة فريدة مثيرة تداعب حواس الإنسان وخياله ليصبح التسوق متعة أكثر منه حاجة ووقتاً للاستمتاع.

وفي دبي وحدها، هناك أكثر من 60 مركز تسوق، بأحجام مختلفة، يتصدرها «دبي مول» الذي يُعد بمساحته البالغة 12 مليون قدم مربع (أكثر من 1.1 مليون متر مربع) أكبر مركز تسوق في العالم من حيث المساحة الإجمالية. وبالرغم من تراجع عدد زوار المراكز التجارية عالمياً، حقق «دبي مول»، وهو المركز الأكثر زيارة في العالم، مزيداً من النمو في عام 2024، مسجلاً 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ52 مليون زائر للفترة نفسها عام 2023. مع أكثر من 100 مليون زائر متوقع سنوياً.

ولإظهار مدى قوة خيار التسوق التقليدي عبر المراكز التجارية في دبي، يكفي أن نعرف أن عدد زوار «دبي مول» بلغ 25 مرة عدد سكان دبي البالغ حدود 4 ملايين نسمة سنوياً. كما أن عدد زوار «دبي مول» بلغ 5 مرات عدد السائحين في دبي البالغ عددهم حدود 20 مليون سنوياً.

ومقارنة بسيطة تظهر بوضوح أن خيار المستهلكين، زائرين ومقيمين هو زيارة المراكز التجارية مراراً وتكراراً للتسوق. وهذا الخيار يدعم بشكل مباشر حجم تجارة التجزئة، المتوقع أن تسجل نمواً في الإمارات بنسبة 6.6% سنوياً لتصل إلى 70.5 مليار دولار (259 مليار درهم) بحلول عام 2025.

ويعد قطاع التجزئة، من أسرع القطاعات نمواً، وتحتل دبي المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة بدعم من استمرار زيادة عدد السكان والنمو الكبير في حركة السياحة سنوياً.

ويرتكز الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل نمواً بارزاً بواقع 13% العام الماضي على ثقة المستهلكين، قوة الاقتصاد وارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وهي عوامل تضعها دولة الإمارات في صلب اهتماماتها، حيث من أهم أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، النجاح في تحقيق الرخاء طويل الأمد لشعبها.

وعلى عكس الاتجاهات العالمية، استطاعت دبي استقطاب المزيد من المواهب والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحقيق عدد قياسي من الزوار، ما يسهم بشكل أكبر في قطاع التجزئة المزدهر.

وبالنظر إلى المستقبل، مدعوماً بمؤشرات اقتصاد التجزئة الإيجابية، فإن دبي ودولة الإمارات عموماً في وضع جيد لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية ومنافسة المدن العالمية كأفضل الوجهات للتسوق والترفيه.