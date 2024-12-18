سمر المقرن

وسط أمواج الحزن التي باغتتني بفقد والدتي الغالية رحمها الله وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، أعلن «صانع الغد» سمو الأمير محمد بن سلمان خبراً جاء كترياق لأحزاني، بإعلان السعودية لتنظيم كأس العالم 2034م أعظم حدث رياضي عالمي بلا شك بدعم القيادة الرشيدة التي أعلنت منذ أشرق علينا الأمير محمد بن سلمان برؤية 2030م التي وضعت المملكة في مصاف الدول العظمى فعلا لا قولا، وها هي الأيام تؤكد الرؤية الثاقبة، وها هي تؤتي ثمارها في كل المجالات يوماً بعد آخر، وها هي المملكة تثبت في المجال الرياضي أنها باتت مركزاً رياضياً عالمياً وأن مستقبلها مشتعل محلياً وعالمياً ليس في كرة القدم فقط، وإنما في كافة الألعاب الرياضية الأخرى.

وعندما يعلن الفيفا أن ملف استضافة السعودية حصل على أعلى تقييم في تاريخ تنظيم الحدث والعرس العالمي وتأييد من أكثر من 140 دولة، مما يؤكد ثقة دول العالم والمجتمع الدولي الكامل في المملكة على تنظيمها لكاس العالم وفي قيادتها التي تُبهر العالم يوما بعد آخر.

وكلي يقين أن السعودية سوف تقدم تجربة استثنائية يشهد لها العالم أجمع في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، وتنظيم بدولة تضيف إرثا جديداً في سجل الفخر لدى الشعب السعودي ليس في الرياضة وكاس العالم فقط، وإنما في كل المجالات كالحضارة والثقافة والسياحة والترفيه والتراث وكل مجالات التنمية المستدامة وفقاً للرؤية الطموحة التي تتوالى إنجازاتها يوما بعد الاخر، بل كل لحظة بعد الأخرى.

بلا شك يحتاج التنظيم لخطط ومشروعات ومشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة يداً بيد، فجميعنا نتحمل المسؤولية، والمهم هو فرصة استثمار الحدث من الآن ولمدة عشر سنوات في إبراز الصورة الحقيقية للمملكة ودورها الحضاري والثقافي، فتنظيم هذا الحدث الرياضي الأعظم الذي بدأ منذ عام 1930 في اورجواي، قد وصل إلينا بفضل خططنا وتجاربنا في استضافة الفعاليات العالية من قبل وتحت مظلة قيادتنا التي جعلت السعودية تسير بخطى واسعة نحو تقلدها دوراً رياضيا كبيراً نفتخر به.

وبالفعل بدأت ثمار الإنجاز التاريخي غير المسبوق تتضح معالمه بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 م والعمل بسرعة نحو الإنجازات.

هنا لا بد أن أكرر ما قاله سمو ولي العهد عقب إعلان الاستضافة عن عزم المملكة على المساهمة الفعالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والتسامح والسلام متسلحة بقدرات وإمكانات المملكة، بالإضافة إلى طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، لذا قلت (كلنا نتحمل المسؤولية) وأؤكد أن الفوز بملف استضافة كأس العالم هو أحد الثمار.. والقادم أجمل.