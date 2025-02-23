أحمد الشمراني



ضع ما تريد بعد اسم الاتحاد من النقاط واكتبه سطراً قبل سطر، وابحث بين الأبجدية عن أحرف من خلالها تعيش حالة تباهٍ أمام الراسبين في امتحان اللغة والذين أعلمهم أن صديقي الاتحاد يعرف أحرفي ويدرك أنني أكتب له وعنه بلغة وجدت بعضها في مدينة العطر أنتِ، والبعض الآخر على وجه بطل رواية (مدن عبده خال التي تأكل العشب)..

أربعة نصبها زملاء بنزيما في مرمى بونو فقلت ما هذا العنف يا سيادة العميد..!

كان المساء يغري لأن أطبع قبلة على خد العروس ومغرياً أن أسمع جتني وضاعوا اللي جو معاها مسيرات كيف لا والاتحاديون شالوها شيله!

هذه الوهلة لم أنصت لفارس عوض بقدر ما أخذني بنزيما إلى فيكتور هيجو الذي قال: لا شيء أقوى من القوة سِوى الدهاء.

ومن يعرف الأدب الفرنسي يدرك أسباب المقولة وتوظيفها!

عشت مع الهلال والاتحاد غابة عشق بفصول مختلفة فيها من الإبداع ما جعلني أردد بصوت عالٍ دورينا مشروع لا يُمس، ومن يحاججني أحيله دون تردد إلى بنزيما ليعلمه أن الأربعة قصة أخرى معنية بتنافس آخر!

صديقي الاتحاد قال لي هم يكتبون لي وأنت تكتب عني فهل يستطيع الزميل عدنان جستنية أن يفسر هذه العلاقة..!

بلا شك بأن فيكتور هيجو علم من أعلام الأدب الفرنسي وضع بصمته من خلال رائعته البؤساء، ولكن ابن جلدته لوران قدّم لنا رواية أخرى اسمها الاتحاد وبطلها بنزيما.