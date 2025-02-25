خالد السليمان



يؤكد إعلان توقيع شركة سالك - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي - عن اتفاقية زيادة حصتها في شركة أولام الزراعية القابضة من 35.43% إلى 80.01% على مستهدفات المملكة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق النمو والاستدامة في القطاع الغذائي من خلال «سالك»، عبر شراكات في جميع مراحل سلسلة القيمة بشكل متكامل يربط بين الأسواق العالمية والمحلية !

ولا شك أن التغيرات التي يشهدها العالم جعلت من الأمن الغذائي أمراً مُلحاً، وهو ما فطنت إليه المملكة مبكراً بدعم من قيادتها الرشيدة لتخطو نحو تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وذلك من خلال التحول إلى أن تكون مركزاً هاماً على المستوى العالمي في هذا المجال، الذي يمثل أحد أهم تحديات المستقبل !

الاتفاقية التي بلغت قيمتها الإجمالية 1.78 مليار دولار مع إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال الأغذية والزراعة على مستوى العالم، تدعم إستراتيجية «سالك» الدولية التي تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية وتعزيز استدامتها، من خلال توزيع الاستثمارات وربط سلاسل الإمداد وتحسين الكفاءة اللوجستية وتحقيق الريادة في قطاع الحبوب، مما يعزز القدرة على الوصول للسلع الأساسية على نطاق واسع، وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء !

تحظى سالك باستثمارات نوعية في سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية عبر 5 قارات في 7 دول، وتستهدف الاستثمار في 16 سلعة إستراتيجية هي القمح والذرة والأرز والشعير والبيض وفول الصويا والأعلاف واللحوم الحمراء والدواجن والسكر والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والحليب المجفف وزيوت الطعام، وكذلك الاستزراع المائي !

كانت رؤية السعودية 2030 قد أولت منذ إعلانها اهتماماً بالغاً بتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار واستدامة سلاسل إمداد الغذاء من خلال إستراتيجية استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، كما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك م. سليمان الرميح على أن إستراتيجية الاستثمار في قطاع الغذاء تركز على الاستثمار في الشركات الواعدة في مجال الأمن الغذائي، لتلبية الاحتياجات المستقبلية ودعم الابتكار وتكامل سلاسل الإمداد داخل المملكة وخارجها !

باختصار.. هذه الاستثمارات لا تعزز الأمن الغذائي وحسب، بل تضمن استقرار واستدامة الإمدادات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، وتعزز مكانة المملكة في السوق العالمي للأغذية والزراعة !