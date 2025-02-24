هيلة المشوح



للأحساء أهمية تاريخية وجغرافية بارزة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. فإلى جانب كونها مركزًا استراتيجيًا حيويًا للتجارة والزراعة والصناعة، فهي تشهد نموًا حضريًا واقتصاديًا مستدامًا، مدعومًا ببنية تحتية قوية، وناتج محلي يتراوح بين 73 و105 مليارات ريال. كما تتمتع الأحساء بإرثٍ تاريخي عريق يعكس حضارتها وتنوعها الثقافي، وهويةٍ تختزل طابعها العريق، إلى جانب معالمها الأثرية وموقعها الاستراتيجي المتميز الذي عزّز أهميتها كنقطة عبور رئيسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. كما أنها منطقة تجارية غنية بالموارد الطبيعية، وتُعدّ من أكبر واحات المياه والغذاء، فضلًا عن مكانتها البارزة كواحدة من كبرى مناطق إنتاج النفط والغاز في العالم، مما يجعلها بيئة استثمارية واعدة وجاذبة للمشاريع.

وفي إطار تحقيق أربعة مستهدفات لرؤية المملكة 2030، من خلال استراتيجية اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، ودعمًا لقنوات التواصل مع مجتمع المال والأعمال حول العالم، عُقد منتدى الأحساء 2025 يومي 19 و20 من هذا الشهر تحت شعار «نحو انطلاقة عالمية»، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا للمنتدى.

نُظّم المنتدى بتنظيم متميز من غرفة الأحساء، وبالتعاون مع هيئة تطوير الأحساء وشركة أرامكو السعودية، وشهد حضورًا مكثفًا تجاوز 9500 مشارك، من بينهم مستثمرون وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال على مستوى المملكة والخليج، بالإضافة إلى لفيفٍ من المهتمين في مجالات الإعلام والاقتصاد والاستثمار. كما شاركت في المنتدى 38 جهة وقطاعًا رئيسيًا، شملت الزراعة، والسياحة، والصناعة، والطاقة، والقطاع اللوجستي في المملكة.

وقد ركّزت محاور المنتدى على ريادة الأعمال، والتمويل، والصحة، والاستثمار، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والبيئة، وحوكمة الشركات. وتضمّن المنتدى 10 جلسات حوارية، و10 ورش عمل، و65 متحدثًا، كما شهد توقيع 29 اتفاقية تجارية، وعُقد أكثر من 30 لقاء عمل بين الجانب السعودي والكوري، حيث شاركت 12 شركة كورية ضمن الجناح الكوري. كما أُعلنت صفقات استثمارية تجاوزت 100 مليار دولار في حقل الجافورة.

واختُتم المنتدى بتوصياتٍ مهمة لتعزيز فعالياته وتوسيع نطاقه، بما يتماشى مع أهميته العالمية، ويواكب مكانة الأحساء الاستراتيجية.

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة تجارية عالمية مرموقة، وتتمتع بقوةٍ اقتصادية مكّنتها من تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات الاقتصاد والطاقة، مما ساهم في تعزيز تنافسيتها العالمية. ويُعد منتدى الأحساء للاستثمار جزءًا مهمًا من هذا الحراك الاقتصادي، حيث يهدف إلى دفع المملكة نحو قائمة أكثر 10 دول تنافسية عالميًا، تحقيقًا لأهم برامج رؤية المملكة 2030.