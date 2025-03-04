ورد في مقال نشره الطبيب والزميل خالد منتصر قبل يومين بأن بابا الكنيسة الكاثوليكية يعاني من أزمة صحية خطيرة. وتساءل عن سبب كل هذا الاهتمام العالمي بحالته الصحية، وأضاف أن سبب ذلك يعود لما تميز به البابا فرنسيس من مواقف مستنيرة، حيث سعى لتقريب الكنيسة لقضايا العصر، مثل دعمه لقضايا المهاجرين واللاجئين؛ وضرورة حماية حقوقهم، محذرا من انتشار الكراهية والعنصرية تجاههم. كما كانت له إصلاحاته المهمة داخل الكنيسة؛ حيث كافح الفساد المالي وعزز الشفافية، وعيّن، لأول مرة، نساء في مناصب عليا داخل الكنيسة. وكان مهتما بالبيئة؛ وانتقد الاستهلاك الرأسمالي المفرط والجشع، سعى للحوار بين الأديان، وعزّز العلاقات مع المسلمين واليهود، ووقّع مع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وثيقة الأخوَّة الإنسانية في أبوظبي عام 2019، التي تدعو إلى التعايش السلمي والتسامح الديني، ودعا الكنيسة للتركيز على الرحمة بدلا من العقاب؛ والتوسع في الغفران بدلا من التشديد في العقوبات، حتى في قضايا مثل الطلاق والإجهاض. كما انتقد الرأسمالية الجشعة؛ ووجّه انتقادات حادة للنظام الاقتصادي العالمي، واعتبر أن الرأسمالية غير المنضبطة تزيد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء، ونادى بتبسيط حياة رجال الدين؛ ودعا القساوسة والأساقفة إلى تبنّي نمط حياة متواضع، ورفض مظاهر البذخ داخل الفاتيكان.

وروى الزميل منتصر قصة وقعت في أبريل 2018، خلال زيارة البابا لرعيته في سان باولو، إيطاليا، حيث تقدم الطفل إيمانويل، 10 سنوات، ووجه، بعيون دامعة، سؤالا للبابا إن كان والده الملحد، الذي عمّدهم جميعا كمسيحيين، سيتبوأ مكانه في السماء (أي الجنة)؟ رد البابا، بتعاطف رائع، بأن الله لديه قلب أب وأن تصرفات والده الطيبة، مثل تعميده واخواته، تشير إلى صلاحه. فكيف سيترك الله شخصًا صالحًا، أحسن تربية ابنائه، بعيدًا عنه.

حظيت تلك الحادثة حينها باهتمام إعلامي، وبينت شخصية البابا العظيمة، وعكست نهجه في التعامل بطريقة إنسانية مع مختلف القضايا. وهذا ما نحن في أمس الحاجة له في مجتمعاتنا، التي أصبح فيها الغلو والتشدد هما الغالبان، فلا نسمع من رجال الدين، ومن صاحب الكرسي الأحمر بالذات، وأمثاله، غير التقريع والترهيب والتحذير، وقائمة طويلة من النواهي والمحاذير والمخاطر التي سيؤدي اقترافها او عدم القيام بها لأن «يتبوأ أصحابها أماكنهم في النار»!!

طبعا «الشرهة» ليست عليه وعلى أمثاله من الباحثين عن الشهرة والمال والنفوذ، المدركين جيدا بأن لا شيء يجلب الجمهور لهم والمال معهم، مثل التشدد ونشر كراهية الآخر، والعزف على وتر الطائفية، وبث الرعب في القلوب عن عذاب جهنم، بل الشرهة على وسائل الإعلام التي فتحت أبوابها لهم، وعلى وزارة الأوقاف التي أتاحت لهم نشر فكرهم المتشدد، وسمحت لهم بالإفتاء، ونتمنى عليها، في هذا الشهر المميز، أن تكون وزارة للشؤون الدينية، وليست لفئة محددة.

إننا بالفعل أحوج ما نكون للاقتداء بما يقوم به «أشقاؤنا» في السعودية، من إصلاحات دينية، فقد سئمنا بالفعل من كل هذا الغلو، وأصبحت أفئدتنا تحن للكلمة الرحيمة، وللفكر المتسامح!





أحمد الصراف