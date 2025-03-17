ماجد قاروب

احتوى برنامج الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم على مبادرة مهنية اجتماعية رائعة تمثلت في المبادرة غير المسبوقة في تكريم عدد من الشخصيات القانونية حملت بصمات واضحة في خدمة المجتمع الخليجي في جميع السلطات من تشريعية وقضائية وتنفيذية بما في ذلك من ساهم في دعم العمل الحقوقي والعدلي من خلال مهنة المحاماة.

شخصيات هامة من أصحاب السمو الملكي الأمراء الد كتورعبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود والأميرة هالة بنت خالد بن سلطان آل سعود.

ومن رؤساء المجالس القضائية كان هناك من الكويت سعادة الدكتور عادل ماجد بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن السعودية رئيس المحكمة العليا معالي الدكتور خالد بن عبد الله اللحيدان وعن التعليم القانوني كان الصرح الأهم في جامعة نايف الذي يترأس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذلك معالي وزير العدل السابق الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي حاليا.

تم تكريم رؤساء الأجهزة القضائية ومنهم وزير العدل السعودي معالي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ومعالي النائب العام معالي الشيخ سعود المعجب ورئيس ديوان المظالم معالي الدكتور خالد اليوسف، وكذلك معالي الشيخ صالح بن حميد الرئيس السابق لمجلس الشورى والمجلس الأعلى للقضاء.

كما هو الحال، وزير العدل البحريني الدكتور نواف بن محمد المعاودة، ورئيس مجلس الشورى البحريني معالي السيد علي بن صالح الصالح، ورئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، ووزير العدل والشؤون القانونية العماني معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي ،ومن قطر بالإضافة إلى عدد من الزملاء المحامين كان هناك سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الإستثمار والتجارة ، وأيضا العديد من الزملاء ورؤساء الجمعيات المحامين بالإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر وكان من السعودية الأساتذة صلاح الحجيلان والدكتور محمد الهوشان رحمهم الله شخصيات سعودية بارزة خدمت القضاء العام والتجاري وديوان المظالم منهم معالي المرحوم منصور المالك ومحمد حسين قاروب وعبد الشكور جزار وبكر بغدادي ومن الشخصيات الحقوقية البارزة معالي المرحوم الدكتور محمد حسن الجبر وعدد من أصحاب المعالي من أصحاب العلم القانوني يتقدمهم العميد جميل الحجيلان الذي سجل رساله صوتية مسجلة للمشاركين في المؤتمر ومعالي الدكتور محمد الملحم الحاصل على الدكتوراه في القانون بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بيل الذي قدم مشكوراً محاضرة في حفل التكريم .

معالي المرحوم الشيخ الدكتور محمد بن جبير كان من المكرمين وهو رئيس سابق لديوان المظالم ومجلس الشورى ووزيراً للعدل.

الكثير من الشخصيات لم يشملهم المقال تذخر بهم السعودية ودول الخليج ستكون محل تقدير وتكريم من مركز التحكيم الخليجي كالتزام اجتماعي ومهني على هامش الأسبوع الخليجي الذي سيعقد دورته القادمة 25-29 يناير القادم بالبحرين وأيضاً خلال أيام القانون والتحكيم التي ينظمها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي

معالي المرحوم الأستاذ فيصل الحجيلان كان من المكرمين وكذلك معالي رئيس هيئة الرقابه ومكافحة الفساد الأستاذ مازن الكهموس وللتكريم بقية.