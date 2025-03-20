علي محمد الحازمي



في أكتوبر 2021، بدأ نيوكاسل يونايتد فصلًا جديدًا في تاريخه عندما أكمل تحالفاً مدعوماً من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عملية شراء النادي. شهد نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم تحولاً جذرياً، مدفوعاً بشكل رئيسي بسلسلة من التغييرات المحورية في هيكل الملكية. لم تُغير هذه التغييرات في القيادة الإستراتيجية المالية للنادي فحسب، بل كان لها أيضاً آثار عميقة على أدائه على أرض الملعب، وتفاعل جماهيره، ورؤيته بعيدة المدى. من قرارات مثيرة للجدل إلى استثمارات طموحة، شكّلت تغييرات الملكية هوية نيوكاسل ومساره المستقبلي في عالم كرة القدم التنافسي.

«هذه الأولى ولن تكون الأخيرة»، بهذه العبارة صرح رئيس مجلس إدارة نادي نيوكاسل ياسر الرميان عندما حمل كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كأس كاراباو». العبارة تؤكد التوافق الواضح بين القوة المالية والطموح طويل الأمد. بتتويج نادي نيوكاسل بلقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لعام 2025 بعد أكثر من 70 عاماً، أصبح على الفور واحداً من أغنى أندية العالم، وفي عالم النخب المالية لكرة القدم، وقوة مهيمنة في كل من الدوري وسوق الانتقالات تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة.

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 85 % بقيمة لا تتجاوز 305 ملايين جنيه إسترليني، اليوم تبلغ القيمة السوقية لنادي نيوكاسل مليار جنيه إسترليني. ارتفعت قيمة نادي كرة القدم بأكثر من 100 % خلال ثلاث سنوات، حيث قفزت من 342 مليون دولار إلى 795 مليون دولار في العام 2024. تجاوزت إيرادات النادي 303 ملايين دولار صعوداً من 240 مليون دولار بنسبة ارتفاع تتجاوز 25 %.

يعامل صندوق الاستثمارات العامة نادي نيوكاسل كواحد من مشاريعه الاستثمارية الخارجية الناجحة. عندما نتحدث عن مشروع فهذا يعني أن هناك عوائد يرجى تحقيقها وهذه العوائد تقاس بمؤشرات مالية؛ كالعائد على الاستثمار ومعدل العائد الداخلي وغيرها من المؤشرات المالية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند الدخول في أي مشروع تجاري.

أطلق صندوق الاستثمارات العامة مشروع إستراتيجية نيوكاسل 2030 لبناء فريق قادر على المنافسة على ألقاب مهمة كل موسم. الهدف النهائي لمشروع 2030 واضح ومباشر، وهو تطوير نيوكاسل يونايتد ليصبح منافساً قوياً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لذلك هي ليست مجرد إستراتيجية؛ بل إعلان إرادة لتحدي المعايير الحالية في كرة القدم الإنجليزية. مع انطلاق نيوكاسل في هذه الرحلة الجديدة والمثيرة، يمكن تحديد ملامح العقد المقبل بمدى قدرة القوة المالية الجديدة للنادي على ترجمة النجاح على أرض الملعب. بفضل الإستراتيجية الصحيحة والاستثمار المستمر، أصبح نادي نيوكاسل يونايتد في وضع جيد لمنافسة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وإعادة تأسيس نفسه كقوة كروية.