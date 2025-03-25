أتاحت مقابلة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، للجمهور العربي وصنّاع القرار في المنطقة نافذةً نادرةً على كواليس الدبلوماسية الأميركية، لها أن تسهم في فهم سياسات واشنطن الراهنة تجاه الشرق الأوسط، وما أفصحت عنه من تغيير جوهري طرأ على الفكر السياسي الأميركي في حقبة ترمب.

تؤكد مواقف ويتكوف على نهج البيت الأبيض الترمبي الذي يمكن وصفه بـ«الواقعية التبادلية» (Transactional Realism)، وهو نهجٌ يجمع بين القوة الصريحة والتفاوض العملي حول القضايا السياسية والاقتصادية، بغية تحقيق نتائج ملموسة وفورية.

ينطوي هذا النهج على تخلٍّ واعٍ عن تقاليد السياسة الخارجية الأميركية السابقة المتمثلة في الترويج للديمقراطية، أو التورط الآيديولوجي، أو الالتزام بقواعد وتقاليد المؤسسة الدبلوماسية الأميركية. شيء من «كيسنجرية جديدة»، وإن كانت تفتقر للعدة الفكرية والتنظيرية المُسندة لسلوك ترمب وخطابه. مع ذلك، يعرض ترمب، بلسان ويتكوف، رؤيةً للشرق الأوسط قوامُها «الاستقرار من خلال الاقتصاد والأمن»، مستبعداً بوضوح المفاهيم التقليدية عن «حل الدولتين» أو «عملية السلام». فالتكامل الاقتصادي والأمني بين إسرائيل والدول العربية، استناداً إلى الاتفاقات الإبراهيمية وما قد يستتبعها، هو في نظره البديل الواقعي لخطاب سياسي أميركي وعربي طال استلابُه لمفاهيم مجرّدة مثل «حل الدولتين».

بدا واضحاً في اللقاء أنّ ويتكوف لا يطرح مجرّد تصوّر اقتصادي أو أمني مجتزأ، بل يسعى إلى تعديلٍ عميق في بنية اللعبة الإقليمية، من خلال إعادة تعريف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإخراجه من كونه نزاعاً سياسيّاً وجوديّاً، إلى كونه مشروعاً اقتصاديّاً وأمنيّاً جامعاً، تصير إسرائيل في إطاره شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه، لا خصماً فحسب.

لا تنم هذه المقاربة عن عداء أميركي خاص للعرب ومصالحهم، بل هي أسلوب الرجل في مقاربة الأزمات في العالم، من خلال تجاهل كافة القواعد التقليدية التي اعتادت الدبلوماسية الأميركية اتباعها في إدارة الأزمات، ويرى أنها لم تثمر إلا إضاعةً للوقت وتبديداً للجهود. أسلوب ترمب لا يحتمل التلهي بهوامش الأزمات أو تفرعاتها الجانبية، بل يفضل الانخراط المباشر لمعالجة العناصر الجوهرية التي تمثّل أصل النزاعات، متجاوزاً البيروقراطية الدبلوماسية التقليدية.

هو لا يريد أنصاف الحلول، ولا تسويات هشة، ولا الإبقاء على عوامل التفجير، وعلى رأسها «حماس» بوضعها الراهن. فبحسب ويتكوف، ترمب ليس معنياً بأي مسار لا يعالج جذر الأزمة بشكل واضح، وهو جاهزٌ للذهاب إلى أبعد مدى في المواجهة لتحقيق ذلك وفق شروطه. ويتكوف نفسه يقولها صراحةً: «(حماس) ليست حالة عصية على التغيير الآيديولوجي، والصراع قابل للانتهاء بالحوار والتفاوض، إذا ما قاد ذلك إلى تفكيك قدرات التنظيم العسكرية».

تظهر هذه المقاربة بأوضح صورها في تناول واشنطن لمسألة المناطق الأوكرانية المحتلة من روسيا، حين وصفها ويتكوف بأنها «الفيل في الغرفة» الذي يتجنّب الجميع مواجهته، أو ينطلقون في نقاشه من ثوابت متوهّمة لم تعد قائمة؛ إذ أبدى المبعوث الأميركي انفتاحاً صريحاً على الاعتراف الواقعي بسيطرة روسيا على هذه المناطق، في ما يُشبه الصيغة التي يناقشها الأوروبيون سراً، ويُسمّونها «النموذج القبرصي»: قبول واقعي لسيطرة تركيا على شمال قبرص، من دون الاعتراف بسيادة أنقرة عليها أو بسيادتها كدولة مستقلّة، في مقابل تجميد الصراع وتعليق المواجهة.

كما أثنى ويتكوف على شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار إلى استعداد ترمب للانتقال من المواجهة إلى التعاون مع روسيا، إذا ما تم حل النزاع في أوكرانيا. تُظهر هذه التصريحات بوضوح أن ترمب اعتمد في سياسته الخارجية منهجاً واقعياً قائماً على المصالح المباشرة والتفاوض العملي، بعيداً عن المثالية الآيديولوجية التقليدية للولايات المتحدة.

أمّا في الملف الإيراني، فيكشف ويتكوف أنّ رسالة ترمب الأخيرة إلى القيادة الإيرانية تؤشّر إلى إمكانية حدوث تحوّل جوهري في العلاقة بين واشنطن وطهران. هذا التحوّل قائمٌ على معادلة واضحة، وإن كانت عسيرة التحقّق: «حوافز اقتصادية مقابل تخلٍّ صريح عن البرنامج النووي». صحيح أنّ هذه المعادلة المكشوفة تُعطي طهران إدراكاً صريحاً ومباشراً لما يريده ترمب، وللأسلوب المناسب في التعامل معه، إلّا أنها في الوقت ذاته تضع خامنئي أمام تحدٍّ معنويٍّ كبير: قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أميركا في ظلّ إشهارها القوّة، ومن دون تنازلاتٍ أو ضماناتٍ مسبقة.

أهمية كلام ويتكوف، والمقابلة المطوّلة التي أجراها، أنها تعكس بذاتها خاصيةً جوهريةً تُميّز زمن ترمب: اعتماده الواضح على «الدبلوماسية الشخصية»، وما لها من دور محوري في ديناميّات صنع القرار. فترمب صانع قرار مباشر وقاطع، يعطي دعماً كاملاً وواضحاً لمن يفاوض باسمه مباشرةً، وهو ما يُفسّر قوّة الموقف الأميركي في المفاوضات ووضوحه.

تكشف مقابلة ويتكوف مع كارلسون عن تحولاتٍ عميقة في جوف السياسة الأميركية وفي وعيها بذاتها وبالآخرين. وهو ما يستدعي من صنّاع القرار في الشرق الأوسط مراجعة عميقة لأساليب التعامل مع أميركا الجديدة التي باتت تستبدل بالمبادئ المعلنة الصفقات الصريحة والمباشرة، ووضوح المصالح وعريّها من أي غلاف عقائدي. وعلى هذه الصورة، فالعالم الذي يتشكل الآن بسرعة فائقة، يضع المنطقة أمام ضرورة الاستعداد للواقعية الجديدة، بأقصى درجات الوعي لما تحمله هذه المدرسة من فرصٍ ومخاطر في آن.