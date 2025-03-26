خالد السليمان



مكة المكرمة.. البوصلة التي توجه قلوب المسلمين في كل أصقاع الأرض، شهدت طرح اكتتاب شركة أم القرى للتنمية والإعمار وإدراجها للتداول، مما يتيح الفرصة للمواطن ليكون جزءاً من مسيرة لا تتوقف لتنمية هذه المدينة المقدسة، لا كمستثمر وحسب بل كشريك في رسم ملامح الغد المشرق لعاصمتنا الروحية!

هذا الاكتتاب مثّل أكثر من فرصة استثمارية اقتصادية، ففي مكة المكرمة تمتزج المشاعر الإيمانية بفرص المساهمة بتطوير هذه البقعة المباركة بما يتجاوز حدود المال والأعمال وامتلاك دور في بناء حاضرها وصناعة مستقبلها، فمشروع «وجهة مسار» يمثّل رؤية شاملة لإعادة تعريف المشهد الحضري للعاصمة المقدسة لعيش الإنسان مع الحفاظ على روحانية المكان، حيث يضم المشروع 54 مشروعاً فندقياً، و59 مجمعاً للشقق الفندقية، و66 برجاً سكنياً، و22 مشروعاً للتجزئة، و4 مرافق للرعاية الصحية، وهذه المشاريع مجتمعة ستخلق منظومة متكاملة تخدم سكان وزوّار مكة المكرمة على حد سواء، وستعزز من مكانة المدينة كوجهة عالمية متكاملة لا تقتصر على الجانب الروحاني وحسب، بل تمتد لتشمل تجارب سياحية وثقافية وترفيهية متنوعة على امتداد مسار مشاة يمتد على طول 3.6 كم، مما يحقق تجربة مميّزة للمستفيدين من الزوّار والساكنين!

يسهم طرح أسهم الشركة للاكتتاب والتداول في تمويل المشروع العملاق، وهذا يشمل إعادة تمويل التسهيلات القائمة مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين الأداء المالي للشركة وتمكينها من إدارة مواردها بكفاءة أعلى وضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه!

باختصار.. اكتتاب أم القرى مثّل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز دور وشراكة القطاع الخاص في تحقيق «رؤية 2030»!