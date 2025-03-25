أحمد الشمراني



لا أبرر ولا أفتي، ولكنني أكتب عن واقع عشناه خطف فيه المنتخب نقطة مهمة جداً من اليابان، وسط ظروف صعبة ليس أولها وآخرها الإصابات فقط.

رينارد لم يكن أمامه إلا أن يلعب بتلك الطريقة التي لعب بها أمام منتخب هو الأفضل آسيوياً ويملك تصنيفاً عالياً عالمياً.

الحسابات واضحة وعلينا قبل تأملها كسب البحرين واستراليا بعدها نفصل الارقام دون استخدام لو واقاربها.

يعجبني جداً الواقعيون وهم يضعون العبارات في نصابها الحقيقي وهم يتحدثون عن المنتخب اما النصف الفارغ من الكوب فنتركه للمتنطعين والذين لا يجدون في انديتهم مساحة حرية ويتجهون للمنتخب ليحدثوا ضجيجا حوله الا ان ضجيجهم يذكرنا بالبراميل الفارغة.

(2)

جانب اخر نجده في برامج في الجوار شغلها الدوري وتقليص الاجانب وهذا طرح حمال اوجه ندرك ما فيه وما حوله لكن للاسف هناك من يتبناه على انه رأي يجب ننصت له.

انا شخصياً يضحكني لانني اعرف ما وراء الاكمة.

(3)

التعصب الرياضي موجود بيننا كما هو موجود في كل انحاء العالم لكن التعاطي مختلف من دولة لاخرى وعلينا ان ازدنا ندين ونستنكر ونشجب هذا الحبوب التعصب ان نعترف اننا متعصبون.

فالخلل فيكم وليس في التعصب.

ومضة

الصمت لا يعني القبول دائماً، أحياناً يعني أننا تعبنا من التفسير لأشخاص لا تفهم.