خالد بن حمد المالك

إذا كان رحيل عناصر حركة حماس من قطاع غزة للإبقاء على القطاع بيد الفلسطينيين، ومنع التهجير، واحتلال إسرائيل له، فلِمَ لا يكون الرحيل مشروعاً منطقياً لمنع قتل الفلسطينيين، وتسهيل فتح المعابر لوصول الغذاء والدواء للسكان بدلاً من موتهم جوعاً؟.

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وإذا كانت إسرائيل بدعم من أمريكا والغرب سوف تواصل قتل ما لا يقل عن سبعين فلسطينياً كل يوم ما لم تفرج حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم لديها، فلِمَ لا تفرج عنهم بالتبادل مع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى العدو الإسرائيلي، حقناً للدماء، وحماية للأرواح الفلسطينية؟.

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وإذا كان وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرهوناً بالإفراج عن الرهائن لدى حماس، وأن أمريكا ترى في هذا العدوان، كما هي دول أوروبا دفاعاً عن النفس تطابقاً مع ادعاء إسرائيل، فلِمَ لا تكون حماس مبادرة، وهي العاجزة الآن عن التصدي للعدوان الإسرائيلي بالقبول بالتسويات لحماية الفلسطينيين من هذا القتل الممنهج الذي لا يستثني حتى النساء والأطفال وكبار السن من الرجال.

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وإذا كان لدى حماس القدرة على هزيمة إسرائيل وأمريكا في هذا العدوان، وفرض خيار الدولتين على العالم فأنعم بمواصلة هذه الحرب، ولكن ما نراه منذ ما أسمته حماس بطوفان القدس في السابع من أكتوبر، أن القضية الفلسطينية تراجعت عقوداً من الزمن بخسائر أكثر مما كان متوقعاً، وتقدمت إسرائيل في هيمنتها، وإصرارها على رفض قيام دولة فلسطينية بما لا سابق له منذ احتلالها لفلسطين.

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لا بأس من الاعتراف بالواقع، مهما كانت مرارته، والعودة إلى الواقعية في محاولة لاستعادة الحقوق المفقودة بالتوجه نحو العمل الدبلوماسي، وتأجيل خيار العمل العسكري إلى حين، فلعل الدبلوماسية تحقق ما لم تحققه الأعمال العسكرية بعد أكثر من ثمانين عاماً من الصراع مع العدو الإسرائيلي دون تحقيق أي اختراق للاحتلال البغيض.

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أعرف وتعرفون أن إسرائيل لا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، وأنها دولة محتلة، وسياساتها تقوم على التوسع، والعنصرية، والجرائم في أسلوب تعاطيها مع مطالب الفلسطينيين، وأنها تجد الدعم والمساندة والتعضيد منذ قيامها وإلى اليوم من أمريكا وبريطانيا وبقية دول الغرب، وهذا واقع يجب أن يتعايش معه كل الفلسطينيين والعرب بحسب المصلحة أينما وجدت، والعمل على ما يجنب الفلسطينيين المزيد من المآسي.

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وعلى الفلسطينيين والعرب عدم إسقاط سلاح التفاهم والحوار لاستعادة حقوقهم دبلوماسياً، حتى لا يعطوا ذريعة لإسرائيل وأمريكا والغرب، ومبرراً لوصف ظالم متعمد باعتبار المقاومة الفلسطينية تقودها عناصر إرهابية، مع أن من يستحق أن يوصف بالإرهاب هم الإسرائيليون وليس الفلسطينيين، الذين يمارسون أبشع أنواع الإرهاب، وأسوأ نماذج العنصرية، وارتكاب أشد الجرائم بحق الفلسطينيين الأبرياء.

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كل مُحِب للسلام يؤلمه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرمان لحقوقه، ومن عمل لتصفيته، ومن تخطيط لتهجيره قسراً من أرضه إلى المجهول، ولكن هذا هو حال مَنْ نتحدث عنهم بصدق ومحبة، وما نكتب به بألم عن مآسيهم، بما يجب أن يصاحبه عودة إلى التفكير بما ينبغي فعله من الآن وفي المستقبل، معتمدين فيه على الدروس والعبر التي مرت بالقضية الفلسطينية منذ النكبة عام 1948م مروراً بكل المحطات التي توقفت فيها القضية الفلسطينية سلماً أو حرباً، وبين الفلسطينيين قدرات وعقلاء لرسم مستقبلهم الذي ينقذ هذا الشعب الحبيب من قساوة الظلم الذي يتعرض له أمام صمت العالم وظلمه، وقلة ما يملكه الفلسطيني من سلاح أمام جيش صهيوني مدجج بالسلاح المتطور، ويفتقر إلى الالتزام بأبجديات العمل الإنساني في قواعد الاشتباك.