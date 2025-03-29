زارني اليمن مبكراً منذ الطفولة، وأنا في سنوات المرحلة الابتدائية في منتصف خمسينات القرن الماضي. بعد نيل ليبيا لاستقلالها سنة 1952، بادرت حكومة ولاية فزان بفتح المدارس في كل المناطق. جاء المدرسون من ولاية طرابلس الغرب، حيث يحصلون على رواتب مضاعفة، عند انتقالهم للتعليم بمدارس ولاية فزان. كان أغلب التلاميذ قد حفظوا ما تيسر من القرآن الكريم في المحضرة (الكُتَّاب). بُنيت مدرسة ابتدائية كبيرة بقريتنا، بها غرف لإقامة المدرسين، ووفرت الحكومة غذاء يومياً كاملاً للتلاميذ.

قامت بعثة «اليونيسكو» بليبيا بتأجير غرفة صغيرة من أحد المواطنين، حولتها إلى مكتبة صغيرة، وضعت بها خمسين كتاباً تقريباً. كان المدرسون الشباب القادمون من ولاية طرابلس يتقدون حماسة وطنية تفوق الوصف. مدرس لن أنساه ما حييت، من مدينة طرابلس، اسمه حسين سالم امقيطيف. كان يواظب، عشية كل يوم، على مرافقتنا إلى المكتبة الصغيرة المجاورة للمدرسة، ويحرص على معرفة ما يختاره كل تلميذ من الكتب، ويناقشه في دافعه لاختيار هذا الكتاب أو ذاك.

اخترتُ كتاب «كنتُ طبيبة في اليمن»، وهو مذكرات الدكتورة الطبيبة الفرنسية كلودي فايان. التي عملت باليمن سنة 1951. قرأت الكتاب بشغف لا حدود له، وكان الأستاذ حسين سالم يناقش كل تلميذ في ما قرأه في اليوم السابق، ويساعده على فهم محتوى الكتاب. طلب مني أن أعرض لزملائي ما قرأت. كتبت الطبيبة الفرنسية في مذكراتها عن اليمن، وصفاً تفصيلياً عن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية في اليمن الإمامي. ساعدني المدرس على شرح ما أعرضه.

رغم حداثة قيام الدولة في بلادنا، وانتشار الفقر وضعف الخدمات بل غيابها الكامل في بعض المجالات، فقد فوجئ الجميع بغرابة ما جاء في كتاب الطبيبة الفرنسية. باختصار، انغلاق كامل في تلك البلاد العربية البعيدة عنا. نحن عندنا عيادة بها ممرض من المنطقة تعلم اللغة الإيطالية، وبالتالي يجيد قراءة الأدوية التي تأتي من إيطاليا، وطبيب فرنسي يزورنا كل شهر ويقوم بفحص التلاميذ، ويأتي المفتشون من مدينة سبها عاصمة ولاية فزان، لمتابعة العملية التعليمية. النساء يعملن في المزارع، ويتحركن في القرية بحرية، ولم نرَ شرطياً في بلدتنا، والناس لا يغلقون أبواب بيوتهم ليلاً، ولا وجود للحكومة في قريتنا ولا جرائم أو حتى عراك بالكلام.

ظلَّ ما جاء في كتاب الطبيبة الفرنسية يدور في أحاديث التلاميذ لأيام، ووصل إلى بعض السكان. شيء من الغرائب والعجائب بالنسبة إلى الجميع. هناك من يصدق ومن لا يصدق ما سمع.

في مطلع العقد السادس من القرن الماضي، دخل جهاز الراديو، وصوت العرب من القاهرة لا يخفت الصوت عن ثورة الشعب اليمني ضد نظام الإمامة المتخلف، الذي سجن شعبه خلف أسوار تعزله عن الدنيا. اشتعلت الحرب في اليمن بين الثوار ومناصري نظام الإمام. بعد سنوات حلَّ السلام في صنعاء، ولكن بدأت مرحلة الانقلابات العسكرية في اليمن السعيد الجديد. ضابط برتبة صغيرة أو متوسطة يقود انقلاباً، ويتولى حكم البلاد وبعد شهور ينقلب عليه آخر ويقتله.

توحيد شمال البلاد مع جنوبها كان حلم النوم واليقظة، لكن بعد ما تحقق انفجرت الحرب بين الإقليمين الشقيقين. الجنوب الذي تحرر من هيمنة بريطانيا وتبنى العقيدة الشيوعية، قام قادته بقتل بعضهم في اجتماع مجلس القيادة. الرئيس علي عبد الله صالح، الذي قفز من عريف في جيش اليمن الشمالي إلى رتبة مشير، تمكن من حكم البلاد ثلاثة عقود، بالرقص على رؤوس الأفاعي، كما قال هو، ولحق مقتولاً بسابقيه من الرؤساء. الخنجر الملتوي في الحزام على كل الصدور، هو الناطق البارز بما في الرؤوس.

لقد حطم اليمنيون الأسوار التي شيدها الأئمة عبر القرون، وعزلت بلادهم عن الدنيا، وشرعوا في دخول العصر الجديد، ولكن بذات ما في الأحزمة. صارت الخناجر بنادق ومدافع وصواريخ، والحروب تجاوزت القبائل، وصارت عابرة للحدود بوقود آيديولوجي ديني، وهبته قوة إقليمية وصُب في أنابيب صُنعت في زمن غبر لكنه لم يُقبر.

قال الأقدمون إنَّ الحكمة يمانية، لكن الخنجر التليد الذي تمنطق به كبار اليمن وصغارهم أرهب الحكمة ففرت إلى الكهوف المحفورة في جبال اليمن، وهناك يبست وبقي الخنجر هو الإمام الحاضر وليس المنتظر.

اليمن غنى له شعراؤه متوجعين وآملين، لكن الألم الدموي كان الجبل الذي لا تكف صخوره عن الانفجار. الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني قال مناجياً أباه:

ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي

مليحة عاشقاها السلُّ والجربُ

صنعاء عاصمة رفع الزمن أبراجها المزركشة بلون الجمال الباذخ، تصدعت من داخلها بمعاول العنف، وعقل الخنجر التليد، حتى صارت معشوقة مزمنة لما قاله شاعرها الكبير عبد الله البردوني.