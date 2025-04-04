أسامة يماني



كثر الجدل حول الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. هذا الجدل يعكس اختلافًا في الرؤى والتقييمات التاريخية، ويعود جزء كبير منه إلى تأثيرات سياسية وثقافية تراكمت عبر القرون.

فهناك من يمجّده حتى يكاد البعض يصل إلى تقديسه، ومن جهة أخرى نجد آخرين كارهين له لا يرون له فضلًا أو منقبة أو فضيلة. المشكلة تعود من وجهة نظري إلى الطريقة التي يفكر بها أغلب العالم الإسلامي، والتي تكمن في أننا نحاكم الماضي بمفاهيم الحاضر، وبما صورته المواقف السياسية للدولة العباسية، بالإضافة إلى ما سعى به الأعداء من بث الفرقة وتأصيل مفاهيمها داخل البلد الواحد، كما حدث في العراق وغيرها من أقطار إسلامية. لا شك أن معاوية بن أبي سفيان، أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الإسلامي، أسّس الدولة الأموية التي حكمت العالم الإسلامي لأكثر من تسعين عامًا. ومع ذلك، فإن سيرته تثير جدلًا كبيرًا بين المؤرخين وعامة المسلمين. لهذا نجد أن البعض يمجّده ويرونه رجل دولة بارعًا، في حين ينتقده آخرون ويعتبرونه مسؤولًا عن انحرافات سياسية ودينية، متناسين دوره المهم الذي لعبه في ما يطلق عليه الفتوحات الإسلامية، خاصة في الشام، حيث عُيّن واليًا عليها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

الخليفة معاوية بن أبي سفيان ارتضاه الحسن بن علي والأمة في ذلك الزمان، حتى أُطلق على خلافته «عام الجماعة». دون شك أننا أمام شخصية تاريخية معقدة، تثير إعجاب البعض واستياء الآخرين. يرجع ذلك إلى التقييم غير الموضوعي، دون الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي والظروف التي عاشها. ومن الواضح أن الجدل حوله يعكس اختلافًا في الرؤى والتقييمات، ويُظهر مدى أهمية قراءة التاريخ بعين ناقدة، والابتعاد عن التمجيد الأعمى أو النقد المبالغ فيه، متناسين أن معاوية كان رجل دولة بارعًا، استطاع تحقيق الاستقرار بعد فترة مضطربة. كما يُعتبر دوره في الفتوحات الإسلامية وإدارته للدولة إنجازات كبيرة.

الجهل والتعصب وفقدان النقد والتحليل الموضوعي، وتأثير العوامل السياسية والثقافية، والخلافات المذهبية، وكذلك الخلافات بين السنّة والشيعة، كل ذلك لعب دورًا كبيرًا في تشكيل الصورة النمطية لمعاوية. فبينما يمجّده السنّة، ينتقده الشيعة لموقفه من علي بن أبي طالب. وساهم في تأصيل ذلك سعي العباسيين لتشويه صورة الأمويين لتبرير ثورتهم، مما أثّر على الروايات التاريخية.

إن استخدام التاريخ والرواية ما هو إلا أداة توظفها الجماعات لتعزيز أجنداتها السياسية، مما أدى إلى تضخيم بعض الجوانب وإهمال أخرى. الاستقطاب السياسي الذي استخدمته بعض الجماعات أثّر بشكل كبير على الروايات التاريخية.

من الناحية الموضوعية، يجب النظر إلى إنجازات وسلبيات معاوية في ضوء السياق التاريخي والمفاهيم السائدة في ذلك العصر. ومن إنجازات الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان: توحيد العالم الإسلامي، وإنشاء الأسطول الإسلامي، والإصلاحات الإدارية، حيث أدخل نظامًا إداريًا مركزيًا، وقسّم الدولة إلى ولايات، وعيّن ولاة لإدارتها.

معاوية بن أبي سفيان يبقى شخصية تاريخية مهمة، تحتاج إلى دراسة متأنية لفهم دورها في تشكيل التاريخ الإسلامي.

وفي الختام، يظهر لنا مدى الحاجة إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي وتنقيته، وتطوير مناهج التعليم والمفاهيم الفقهية التي تعيش على الخلاف والفرق والروايات، لكي تتماشى مع عالم الذكاء الصناعي والتقنية والمستقبل، بعيدًا عن الفرقة والخلاف.