منى العتيبي



تداولت منصات التواصل الاجتماعي ‏مقطعاً لمواطن سعودي محب لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة شاهد لوحة شارع باسم خالد الفيصل وترجّل الشاب من سيارته وقام بتنظيف اللوحة حباً وتقديراً للأمير خالد الفيصل.

وشخصية الأمير خالد الفيصل من أبرز الشخصيات التي لامست قلوب السعوديين وحقّقت لها مكانة رفيعة في وجدان الوطن، وجاءت هذه المحبة من القاعدة التي أَرساها سموه من خلال إسهاماته الثقافية والتعليمية والفكرية، وكان له دور كبير في تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين المحلي والدولي. وهذه المحبة التي يكنّها السعوديون للأمير خالد الفيصل نابعة من العديد من الصفات والإنجازات التي جعلته رمزًا محببًا لدى جميع فئات المجتمع. ولعل أول أسباب هذه المحبة هو ارتباطه الوثيق بالمواطنين، فهو دائمًا في قلب الأحداث الثقافية والاجتماعية والسياسية، يُشارك أبناء الوطن في همومهم وأفراحهم، ويعبّر عن مشاعرهم بصدق وشفافية؛ ففي كل مرة يظهر فيها سمو الأمير خالد الفيصل على الساحة، يتجلى حضوره في صورة القائد الذي يحمل هموم الوطن ويترجمها إلى أفعال ملموسة. وقد عبّر عن ذلك خلال مشاركته في العديد من المبادرات الوطنية، سواء عبر منصات الإعلام أو من خلال مشروعات ثقافية وتعليمية واجتماعية والتي تعد جزءًا من إرثه الكبير في خدمة الوطن.

ومن أبرز إنجازاته على الصعيد الثقافي هو رئاسته لعدد من اللجان الثقافية بالمملكة التي تجسّد حرص الأمير على الحفاظ على التراث السعودي في جميع جوانبه. أما في ما يتعلق بمجال التعليم، كانت للفيصل بصمة واضحة في تطوير قطاع التعليم في المملكة؛ فقد عمل سموه وزيرًا للتعليم وساهم في تطوير العديد من البرامج التعليمية في المملكة، بالإضافة إلى مساهمته في تأسيس العديد من المؤسسات التعليمية التي تسهم في تعزيز مستوى التعليم وتنمية قدرات الأجيال الجديدة.

وعلى المستوى الفكري، الأمير خالد الفيصل من المفكرين المبدعين الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الحكمة والمثابرة في حياتهم المهنية والشخصية؛ فهو مؤسس ورئيس مؤسسة الفكر العربي، وكذلك اهتمامه بالشعر والثقافة جعله رائدًا في الإبداع الأدبي، وقد اكتسب حب السعوديين له بشكل خاص بسبب نصائحه وحكمه الشعرية التي ما زالت تُلهم الشباب السعودي في مسيرتهم، وليس هذا فقط؛ بل ظهرت تأثيراته الفكرية في العديد من الأعمال الشعرية، وكانت محط إعجاب الكثيرين. ويُعتبر شعره مرآة تعكس طموح الوطن وآماله وتطلعاته، وهو ما جعله صوتًا حقيقيًا للانتماء الوطني والغيرة عليه والإيمان الراسخ بقيمه وإرثه العريق..

وفي عهد رؤية المملكة 2030 كان الأمير خالد الفيصل دائمًا في مقدمة الحريصين على دعم هذه الرؤية من خلال عمله على تعزيز دور الثقافة والفكر في تطوير المجتمع السعودي. وقد أظهر سموه التزامًا كبيرًا بالتحوّل الذي تسعى المملكة لتحقيقه في كافة القطاعات بمنطقة مكة المكرمة.

إن حب السعوديين للأمير خالد الفيصل ليس مجرد حب لشخص واحد، بل هو حب لما يمثله من قيم ومبادئ أصيلة جعلته في صدارة قلوبهم، وهو رجل دولة كسب ثقة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وقدّم العديد من الإنجازات التي تركت بصمة واضحة في مسيرة المملكة نحو المستقبل. ورغم ما حققه من إنجازات، يظل سموه قريبًا من قلب كل سعودي، يتذكرونه بشغف وحب وقصيدة، وتظل محبته رمزًا من رموز الولاء الوطني.

ختامًا.. خالد الفيصل أو دايم السيف عطاء سعودي لا ينضب، وسيظل ذاكرة حاضرة في وجدان الإنسان السعودي وقدوة وطنية تمثلنا نعتز بها ونفخر. وأختم مقالتي بهذا البيت الذي يطربني من قصائد سموه الشامخة:

أحب النادر اللي محدٍ يطوله

‏وأحب كل صعب لغيري ما تهيأ. ‏