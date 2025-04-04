سلطان الزايدي



من حق أي نادٍ منافس على بطولة أو حتى خارج المنافسة أن ينتقد ما يحدث لفريقه من أخطاء، سواء على المستوى التحكيمي أو التنظيمي، وهذا أمر من المفترض أن لا يزعج أحدًا، ويمكن الاستفادة منه متى ما كان حقيقيًّا ومنطقيًّا؛ إذ لا يوجد عمل كامل، والأخطاء واردة متى ما كان هناك عمل حقيقي وجاد.

في منافسات كرة القدم السعودية تحدث الأخطاء، ونلاحظ في كثير منها يحدث التصحيح، وعلى سبيل المثال: احتجاج النصر ضد العروبة على مشاركة حارس مرماه «رافع الرويلي» بعد أن عرف النصر أن اللاعب ليس متفرغًا، ولديه عمل آخر غير احترافه لكرة القدم؛ مما جعل وزارة الرياضة تصدر تعميمًا، يفيد بإلزامية إخضاع اللاعبين المحترفين والمدربين لنظام التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1-7-2025. هذا القرار يبدو أنه صدر بعد أن اتضح لهم في وزارة الرياضة أن هناك لاعبين محترفين لكرة القدم، لكن ليس بالشكل الكامل كما تنص عليه اللوائح والأنظمة؛ وبالتالي هذه الإشكالية تعد مخالفة صريحة لتلك اللوائح التي تمنع اللاعب المحترف من مزاولة مهنة غير كرة القدم؛ لذا نحن دائمًا نقول: إن النقد البناء تكون نتائجه جيدة، وتخدم مسيرة العمل، والخطوات التصحيحية جزء من نجاح العمل مهما كان حجم الضرر، إلا أن الرجوع عن الخطأ أمر مهم وإيجابي، يخدم نجاح المسابقات الكروية، وما فعله النصر ليس للحفاظ على حقوقه فقط، بل من أجل تطوير وتصحيح العمل.

دمتم بخير..