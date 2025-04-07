من مزايا تصريحات المسؤولين السابقين في أي إدارة، أنّها «حمّالة أوجه»، كما في التعبير التراثي التليد.

يمكن القول إن هذا المسؤول، وهو خارج المسؤولية الرسمية، واعتبارات المنصب، إنما يعبّر عن نفسه، فقط، ويمكن في نفس الوقت إطلاق بالونات الاختبار من خلاله، دون التورّط في اعتماد هذه السياسة أو تلك الخطوة، التي ما زالت قيد «الاختبار».

يمكن أيضاً بعث رسائل إلى: «من يهمّه الأمر» لكن بطريقة غير رسمية، على لسان هذا المسؤول أو ذاك... ويمكن بكل سهولة أن يكون هذا المسؤول «السابق» أو «الأسبق» فعلاً إنما يقول ما يجول في خاطره، وهو متحرّرٌ من قيد المسؤولية.

هذا يحصل في الدول كلها، غربيها وشرقيها، بل إن بعض المسؤولين السابقين يقومون بجهود وساطة أو يوصلون رسائل لهذا الطرف أو ذاك، بعيداً عن أنظار الإعلام، فمثلاً رئيس الوزراء البريطاني توني بلير هو خارج المنصب الحكومي منذ 2007، لكنه حاضرٌ بصفة أو أخرى في ملفات سياسية كبيرة، ومنها - كما يُقال - مسألة سوريا الجديدة، وتقديمها للمشهد العالمي.

اللواء سمير فرج، رجل عسكري مصري مخضرم، وهو المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري، قال، الأحد الماضي، في برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، متحدثاً عمّا اعتبره «دور (حماس) في إحياء القضية الفلسطينية عبر (طوفان الأقصى)»، مشيداً بـ«القتال الشُّجاع من (حماس) على مدار 17 شهراً»، وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، الذي «فشل في تحقيق أهداف الحرب»، حسب تعبيره.

كلام اللواء فرج، وهو نشِط في الإعلام، أثار جدلاً في مصر وخارجها، في ساحات السوشيال ميديا وغيرها، بين موافق ومخالف.

لكن من الواضح أن المشاعر والعواطف المصرية على ميادين السوشيال ميديا، هي مع حديث اللواء فرج، غير أن العقل المصري الهادئ ليس مع هذا الحديث المُفعم بالعواطف الغضّة، بعيداً عن حسابات السياسة.

نعم، هناك خلافٌ جدّيٌ بين مصر وإسرائيل، من أسبابه حروب غزة والموقف من «حماس»، ومسألة توطين الفلسطينيين وجغرافيا سيناء، وخشية إسرائيل من نوعية سلاح الجيش المصري.

لكن في المقابل، فإن «حماس» هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان، وهي ضالعة في فوضى ما جرى بمصر أثناء ما يوصَف بالربيع العربي.

هذا يثبت أنه في حسابات الربح والخسارة السياسية «الآنية» تتصارع معايير الصواب والخطأ، الاستراتيجي والتكتيكي، المستقبلي واللحظوي، البعيد والقريب، تتصارع ليكسب الآنيّ واللحظوي والقريب.