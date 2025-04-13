حسين شبكشي



عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخوض حملته الانتخابية الأخيرة ملأ الأجواء بوعود قطعية للعالم سيغير فيها أحداث الكوكب المضطرب في أول يوم من وصوله للبيت الأبيض. فهو الذي وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا «بمكالمة هاتفية لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي»، حسب قوله، والآن انقضت أكثر من ثلاثة أشهر منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض والحرب لا تزال مشتعلة والخسائر مستمرة. وعد الرجل بإنهاء الحرب على غزة «بشكل فوري؛ لأن الطرفين يخشياني ويعلمان أني أعني ما أقول»، ولا تزال الحرب على غزة متواصلة والمآسي المصاحبة لها لا تتوقف. وعد الرجل بإيقاف التضخم الاقتصادي ووضع حد له «فوراً وبشكل قطعي»، وحدث العكس تماماً، فمعدلات التضخم في ازدياد واضح نتاج القرارات الأخيرة المتعلقة برفع التعرفة الجمركية بحق منتجات دول العالم. وعد الرجل أنه بسبب علاقته الشخصية القوية بالرئيس الصيني تشي سيستطيع الوصول إلى تفاهم استثنائي لضمان علاقة جدية بين البلدين، وما حصل هو إعلان حالة حرب تجارية واضحة وصريحة رفعت درجة سخونة العداء بين البلدين إلى أعلى مستوى له منذ اندلاع الحرب الكورية في خمسينيات القرن الميلادي الماضي، التي شهدت مواجهات عسكرية بين البلدين أدت إلى تقسيم كوريا إلى دولتين شمالية وجنوبية.

المواجهة الحاصلة اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هي في حقيقة الأمر مواجهة بين مدرستين ومنهجيتين مختلفتين تماماً في الفكر والإدارة. فبينما يعتمد الرئيس الصيني تشي على المنهجية الواردة في كتاب «فن الحرب» للقائد العسكري الصيني التاريخي صن تزوي، الذي يوضح فيه أن المعارك يتم حسمها بالأسلوب والطريقة التي يقدم الطرف فيها نفسه، فإذا قدمت نفسك بشكل مدافع سيبقى الطرف في موقع مدافع عن نفسه باستمرار، وإذا كان الوضع معكوساً وكان يقدم نفسه كمهاجم فسيكون الطرف الآخر في موضع الدفاع.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فله فلسفة أخرى مختلفة تماماً تعتمد على التركيز على إيجاد فرص فورية من أوضاع صعبة للخروج بأفضل النتائج الممكنة وتخفيض التكلفة والخسائر المحتملة. كل ذلك ذكره دونالد ترامب في كتابه الأكثر مبيعاً «فن الصفقة»، الذي ألَّفه خلال فترة نجاحه كمطور عقاري في نيويورك منذ أكثر من ثلاثة عقود مضت.

ومع تراجع دونالد ترامب في رفع التعرفة الجمركية عن بعض الدول واستثنائه لبعض المنتجات عن التعرفة الجمركية الخاصة بالصين، عاد الحديث عن ظاهرة دونالد ترامب الصوتية، ولكن الحرب التجارية الكبرى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تفاقمت بقسوة وبلا هوادة، وهنا لا بد من تذكر المثل الهندي القديم المعروف الذي يقول «عندما تتصارع الفيلة يموت العشب».